Alors que la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables correspond désormais à 16% des besoins, la production pour sa propre consommation reste peu pratiquée au Luxembourg.

Consommez votre électricité verte pour économiser

(DH) - L'électricité verte progresse à grands pas, mais elle doit encore séduire davantage de consommateurs jusqu'à ce jour frileux lorsqu'il s'agit de changer de fournisseur. Cette constatation de l'Institut luxembourgeois de régulation (IRL) va de pair avec une autre observation: le fait que beaucoup de petits producteurs, y compris les clients résidentiels, ne sont pas au courant qu'ils peuvent consommer leur production photovoltaïque. En cas de surplus, ils peuvent toujours l'injecter dans le réseau de distribution.

A ce sujet, l'IRL rappelle que depuis le 1er janvier, la suppression des charges et redevances pour l'électricité autoconsommée rend le circuit fermé économiquement intéressant pour les nouvelles installations solaires.

En ce qui concerne les centrales qui ne sont pas, ou qui ne sont plus, éligibles aux tarifs d'injection réglementés, l'exploitation en mode autoconsommation est désormais «bien plus avantageuse que l’exploitation en mode injection complète de la production électrique», précise l'institut.

Le réseau de distribution apparaît donc de plus en plus vert. L'évolution de ces dernières années en témoigne. En effet, la production s'élevait en 2019 à 802 GWh, contre 688 GWh en 2018. «Ce chiffre correspond à 77% de la production d’électricité au Luxembourg», indique l'IRL, et elle «couvre presque 16% de la consommation nationale». Le reste étant majoritairement importé depuis l'Allemagne.



De son côté, le ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire précise qu'entre 2018 et 2019, trois fois plus de panneaux photovoltaïques ont été installés que les années précédentes. Au total, ce sont donc 762 installations photovoltaïques qui ont été mises en service en 2019. Et si le développement de ce type d'installations a été interrompu par le confinement, l'expansion a depuis repris à plein régime.

C'est ainsi que 311 installations photovoltaïques, avec une puissance totale de 16,68 MW, ont déjà été réalisées à ce jour. Un millier de projets sont encore dans les tuyaux alors que le ministère de l'Energie vient de lancer un troisième appel d'offres pour des centrales photovoltaïques pour un volume total de 40 MW. En clair, cela équivaut à une production d'électricité verte et renouvelable pour environ 27.000 résidents.

Par ailleurs, et alors que les compteurs intelligents d'électricité sont installés quasiment dans tous les ménages, l'ILR constate que de nouveaux services se font attendre. En effet, «la communication journalière des données de comptage quart-horaires du gestionnaire de réseau vers le fournisseur n'est pas encore assurée à grande échelle».

Le consommateur a ainsi difficilement accès à ses données réelles de consommation. Autre conséquence, le fournisseur n'est pas en mesure de développer «de nouvelles offres flexibles et dynamiques».



Pour rappel, l'ILR, autorité indépendante, est en charge de la régulation des réseaux et services de communications électroniques, du transport et de la distribution d'énergie électrique et du gaz naturel, des services postaux, du transport ferroviaire et des redevances aéroportuaires.

