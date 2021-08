Des centaines de références ont dû être retirées des congélateurs des supermarchés luxembourgeois. En cause : la présence dans de nombreux produits d'un cancérigène. Difficile à avaler en plein été.

Luxembourg 3 min.

Consommation

Pourquoi le rayon glaces a-t-il fondu?

Patrick JACQUEMOT Des centaines de références ont dû être retirées des congélateurs des supermarchés luxembourgeois. En cause : la présence dans de nombreux produits d'un cancérigène. Difficile à avaler en plein été.

Il fait (parfois) chaud... En tout cas, la saison se prête volontiers à acheter des glaces. En pots, en bâtons, en boules, dans leur cornet en gaufre. Sauf que depuis peu, la denrée se fait rare dans les grandes surfaces. Et pour cause : la Sécurité alimentaire luxembourgeoise vient de procéder à un nouveau rappel de produits de cette famille réfrigérée. En tout cas d'allonger la (très) longue liste de produits contenant de l'oxyde d'éthylène présents dans les rayons ou les armoires froides des supermarchés.

Il n'y a pas d'âge pour ouvrir sa fabrique à glaces Elle travaillait dans la finance au Luxembourg, mais se rêvait entourée de crèmes glacées. A 40 ans, Elisabeth Adams saute le pas, et s'apprête donc à ouvrir son premier salon dédié aux gelati en tous genres mais à Trèves.

Repérée dans les glaces (mais aussi des épices, des compléments alimentaires ou des biscuits), cette substance s'avère être une matière particulièrement toxique. Et si l'ingrédient n'entre pas directement dans la recette de votre cône favori, les graines de sésame intégrées dans la composition de votre crème glacée peuvent en être imprégnées.

En effet, le «C2H4O» est un produit phytopharmaceutique employé dans certains pays pour protéger les cultures, alors même que l'Union européenne en a interdit l'usage du fait de son caractère dangereux sur la santé.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Ainsi, voilà des mois que les différentes autorités sanitaires de l'Union se battent pour en faire disparaître toute trace dans l'alimentation de leurs concitoyens européens. Et en ce milieu d'été, la Sécurité alimentaire du Grand-Duché a allongé encore un peu le nombre de références strictement interdites à la vente. D'où des retraits en masse dans les magasins comme Auchan, Cactus, Colruyt et autres enseignes de la grande distribution comme La Provençale.

Luxlait échappe à la sanction Parmi ses quelque 150 références, Luxlait compte aussi des glaces. Mais dans la liste officielle actuelle des produits à retirer des rayons, aucun pot, sticker, gâteau ou yaourt glacé de la firme de Roost/Bissen n'est mentionné. Contactée pour commenter cet épisode, la direction n'a pas donné suite.

La liste des produits à ne plus vendre (et dont la consommation est sérieusement découragée) tient désormais sur un document de 28 pages. Et régulièrement, une mise à jour en est faite. En plus des plaisirs glacés, on peut y découvrir des plats cuisinés à réchauffer, des flans, des compléments alimentaires, du poivre vert, des pilons de poulet ou de la fondue de poireaux... C'est dire si le produit est -hélas- d'usage courant.

En plus, sa présence a été repérée sur des glaces de producteurs aussi fameux que Snickers, Smarties, M&M's, Lion, Carte d'Or, Nestlé, Pilpa ou des sous-marques de distributeurs. Des acteurs économiques suffisamment puissants pour que de nombreuses ONG -comme Foodwatch- aient pu craindre qu'aucune alerte sérieuse ne soit lancée, et qu'au final les producteurs continuent à s'appuyer sur cet élément, mélangé à d'autres matières, pour le faire passer discrètement dans nos assiettes.

Il va de soi que si l'oxyde d'éthylène est dangereux, il ne constitue en rien un péril immédiat pour le consommateur. C'est bien sa consommation régulière via l'alimentation qui finit par causer des troubles de santé. Ainsi, le Centre international de recherche sur le cancer classe-t-il la substance au rang des «cancérigènes prouvés».

Le produit en question avait d'ailleurs fait scandale dans les années 80, en France, où malgré son interdiction d'usage, certains industriels avaient continué à l'employer notamment dans la stérilisation de biberons et tétines fournis à des maternités.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.