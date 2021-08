Crise sanitaire ou non, les acheteurs luxembourgeois n'ont pas boudé l'alimentaire ou les vêtements certifiés équitables. Leur consacrant un budget moyen de 39 euros, en 2020.

Le pays craque toujours pour les produits équitables

Crise sanitaire ou non, les acheteurs luxembourgeois n'ont pas boudé l'alimentaire ou les vêtements certifiés équitables. Leur consacrant un budget moyen de 39 euros, en 2020.

(pj avec Thomas KLEIN) En moyenne, chaque consommateur luxembourgeois aura dépensé 39 euros en produits équitables en 2020. Une petite somme certes, mais un budget qui aurait tout de même progressé l'an passé. Ainsi, selon Fairtrade Lëtzebuerg, 24,38 millions d'euros de marchandises, alimentaires ou non, portant le label ''Fairtrade'' auraient ainsi été achetées au Grand-Duché l'an passé. «Soit une augmentation de 11,58% en comparaison avec 2019», analyse l'ONG.

Et le Luxembourg n'a pas à rougir en la matière. En effet, à comparer la part de dépenses des ménages du monde entier pour ces produits équitables, seuls cinq Etats se sont montrés plus généreux. A commencer par les Suisses qui auraient ainsi consacré 99€ à ce type d'achats. Par ailleurs, le nombre de produits labellisés accessibles au grand public a progressé de 9,50%, passant à 2.919 références présentes sur le marché national.

Pour les équipes en charge de développer le commerce équitable au Grand-Duché, le bilan 2020 est donc satisfaisant. En effet, avec les mesures sanitaires, la promotion de la démarche a été rendue plus difficile à mener, notamment auprès des scolaires.

Par ailleurs, avec les fermetures ou limitations imposées dans les bars et restaurants, d'aucuns s'attendaient à une chute plus nette de certains produits. Au final, à de rares exceptions comme les jus de fruits (-25% sur an), les bananes (-10%), le riz (-6%) ou le sucre (-3%), le marché s'est plutôt bien comporté. Et si les roses issues de plantations Fairtrade restent le produit préféré des consommateurs luxembourgeois, les ventes de vêtements en coton labellisés ont, elles, bondi de 285%. Atteignant un record de 1,65 million d'euros de t-shirts, chemises et pantalons vendus sur l'année.

Contribuer à une société plus juste

Le marché du cacao Fairtrade a progressé de 12%. Mais pour les responsables de Fairtrade Lëtzebuerg, la marge de progression est encore grande. A ce jour, le cacao labellisé ne représentant que 4,34% du marché global. Le café équitable, lui, s'est aussi bien échangé. Avec 421 tonnes achetées, soit une part de marché de l'ordre de 10% sur l'ensemble du pays.

Pour Jean-Louis Zeien, il convient toujours d'insister sur l'impact social des achats équitables. Photo: Gerry Huberty

A l'heure de présenter le rapport annuel de l'asbl luxembourgeoise, son président ne s'est pas contenté d'aligner des volumes et des recettes. Pour Jean-Louis Zeien, l'important était aussi de rappeler combien, par ses choix d'achat, chacun pouvait contribuer à une société plus juste.

«Chaque produit du commerce équitable acheté ici au Luxembourg ouvre des opportunités de développement pour les gens du sud. En ce sens, le consommateur laisse une empreinte positive dans le sens du développement durable et du respect des droits de l'homme », a-t-il commenté.

Acheter équitable, c'est aussi conforter une production nationale, responsable, sans travail des enfants ou conditions salariales misérables et par rebond limiter des phénomènes migratoires aux effets parfois plus désastreux que la cause des départs. A méditer, avant de savourer sa confiture Fairtrade!

