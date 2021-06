Le coût de la vie bat des records au Luxembourg

Les prix de l'immobilier au Grand-Duché sont les plus élevés du continent européen, à en croire le dernier rapport d'Eurostat qui indique que le pays se classe presque au niveau de la Norvège, du Danemark et de la Suisse.

Les prix de l'immobilier au Grand-Duché sont les plus élevés du continent européen, à en croire le dernier rapport d'Eurostat qui indique que le pays se classe presque au niveau de la Norvège, du Danemark et de la Suisse.

(m.d. avec John Monaghan) Bien que le salaire annuel moyen y soit au-dessus de la moyenne européenne, le coût de la vie reste élevé au Luxembourg, plus que dans la majorité des pays d'Europe. Comparant le coût de la vie en 2020 dans 30 pays d'Europe, Eurostat indique dans son dernier rapport que le Grand-Duché se démarquerait de la moyenne européenne dans sept domaines d'études sur dix. Le pays se classe ainsi en quatrième position des Etats les plus chers, derrière la Norvège, le Danemark et la Suisse, où les prix flambent dans neuf domaines sur dix.

Et si les coûts du logement sont bien connus au Luxembourg, poussant certains Luxembourgeois eux-mêmes à s'installer parfois de l'autre côté de la frontière, Eurostat continue d'enfoncer le clou. Ainsi, les prix de l'immobilier au Luxembourg seraient 70% plus élevés que la moyenne de l'Union européenne, selon l'agence de statistiques, soit le troisième pays d'Europe en termes de coût du logement.

Une situation largement critiquée au sein du pays, malgré les efforts de la SNHBM et du Fonds du logement pour créer des logements abordables. Efforts qui pourraient être mis à mal par la pénurie de matières premières observée depuis le mois d'avril.

Outre les indicateurs mirobolants de l'immobilier, le Luxembourg présente des services de téléphonie et d'internet 50% plus élevés que la moyenne de l'UE, contre 25% en ce qui concerne les coûts de l'alimentation et de l'hôtellerie. Seuls le coût du tabac et de l'alcool, celui des transports privés et celui des transports publics sont en deçà des autres Etats passés à la loupe par Eurostat. Une tendance qui s'explique, dans le dernier cas, par la gratuité des trains, bus et autre tramway, introduite en mars 2020.

Des prix élevés, qui ne sont pas compensés par le niveau de salaire, à en croire un rapport du Statec, publié début juin. En effet, si le salaire annuel brut moyen s'élève à 64.932 euros, le pouvoir d'achat réel est réduit par le coût de la vie, et ce malgré une augmentation de 2,8% des salaires début 2021. D'ici la fin de l'année le Statec prévoit une nouvelle augmentation de 2,5% pour suivre l'inflation.

