Le Statec a enregistré une augmentation générale des prix à la consommation de 0,3%, entre avril et mai. A la pompe, les automobilistes ont notamment payé plus cher leur plein d'essence (+1,4%) ou de diesel (3,2%).

La hausse du pétrole entraîne l'inflation

Non, tous les produits ne voient pas leur prix augmenter. C'est ainsi qu'entre avril et mai, le Statec a enregistré des baisses sur le coût des assurances pour véhicules, des légumes, des ordinateurs ou encore des produits de papeterie. Des diminutions qui, toutefois, n'ont pas empêché l'inflation de timidement poursuivre sa route. Et si, globalement, le «panier de la ménagère» a augmenté de 0,3%, c'est essentiellement à la hausse du baril que le phénomène est dû.

Et si l'index arrivait avant la fin de l'année... Au vu de l'évolution de l'inflation, le Statec a révisé la date possible d'une prochaine réévaluation automatique des salaires. Ainsi, les fiches de paie pourraient gonfler de 2,5% d'ici la fin de l'année.

En effet, le service national de surveillance des prix a noté que, d'un mois à l'autre, les tarifs des produits pétroliers avaient gonflé de 2.2%. Avec la sortie de crise sanitaire et la reprise économique, le cours du brent ne cesse ainsi de progresser depuis le début de l'année.

Mais cette hausse des tarifs pétroliers a d'ailleurs été distinctement ressentie par les uns ou les autres : +1,4% pour un plein en essence, +3,2% pour un passage à la pompe diesel, contre +4,1% pour remplir sa cuve à mazout. Reste qu'au final, le Statec note que les prix des dérivés de l'or noir auront augmenté d'un tiers en tout juste un an.

Le billet d'avion s'envole

Mais en cette fin de printemps, du côté de l'alimentation aussi, des variations ont pu être ressenties lors du passage en caisse. Du lait entier (+2,2%) aux fruits frais (1,4%) en passant par la viande (0,7%), plusieurs étiquettes ont pris quelques cents. Mieux valait donc se rabattre sur les fruits de mer (-3.8%), des légumes frais (-1,2%) ou le riz (-1%).

Dans le même temps, les prix des voyages à forfait ont eux aussi progressé (vacances scolaires de la Pentecôte obligent) en prenant 1.6% tandis que les simples billets d'avion voyaient leur montant grimper brusquement de 13.8% par rapport à avril. Autant dire que les veinards auront été ceux qui avaient réservé leur voyage bien à l'avance...

