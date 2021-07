Si l'indice des prix a (un peu) augmenté entre mai et juin 2021 au Luxembourg, c'est essentiellement en raison de la montée des prix des dérivés du pétrole. Il est vrai qu'en un an carburants et autres produits ont gagné 28%.

Luxembourg 2 min.

Consommation

L'or noir pèse dans l'augmentation de l'inflation

Si l'indice des prix a (un peu) augmenté entre mai et juin 2021 au Luxembourg, c'est essentiellement en raison de la montée des prix des dérivés du pétrole. Il est vrai qu'en un an carburants et autres produits ont gagné 28%.

Certes, l'an dernier à même époque, à la sortie d'un lockdown quasi planétaire, les prix du baril de pétrole étaient au plus bas. Mais depuis, les tarifs ont sérieusement retrouvé une courbe ascendante, et rien qu'entre mai et juin derniers au Luxembourg, le Statec a pu constater une augmentation de 2,2% pour le diesel, contre 0,9% pour l'essence. Des dépenses de carburant ou mazout de chauffage (+3,2%) qui ont largement contribué à la hausse de l'inflation constatée en juin dans le pays.

Le covid met les produits régionaux à l'honneur La pandémie a mené 29% des résidents à changer leurs habitudes de consommation, a indiqué le TNS-Ilres jeudi. La provenance des denrées alimentaires est ainsi passée en tête des critères d'achat.

Ainsi, en un mois, les prix ont globalement cru de 0,2% (contre 0,3% au dernier relevé mensuel). Une hausse timide qui pousse d'ailleurs le Statec à réviser à 2,2% le taux annuel d'inflation luxembourgeois. Dommage car sans le poids de ces produits pétroliers, la hausse mesurée entre le cinquième et le sixième mois de l'année sur les autres biens et services proposés aux consommateurs n'aurait été que de 0,1%.

Car le consommateur aura bénéficié ces dernières semaines de quelques baisses de prix. Dans les tarifs en lien avec la téléphonie mobile (-1,1%), le coût de la bière en grandes surfaces (-1,1%), des vêtements pour hommes (-0,6%) ou encore des plantes et fleurs achetés (-2,1%).

Le chômage partiel s'adapte à la pénurie de matériaux En raison du manque de matières premières, le Comité de conjoncture a automatiquement prolongé d'un mois le versement de cette aide aux entreprises du bâtiment. Elle est toutefois plafonnée à 10% des heures déclarées, indiquent ce mardi les ministères de l'Economie et du Travail.

Alors que globalement les tarifs dans l'alimentaire ont eu tendance à stagner, entre mai et juin, le Statec note là aussi quelques baisses. Comme dans les légumes frais (-5,4%) ou les produits à base de pommes de terre (-8,3%). Mais rien qui au final ne viennent contrecarrer les augmentations enregistrées sur les fruits (+2,2%) ou le poisson frais (+3,1%).

Alors que la question de l'accès au logement agite encore les débats, l'inflation a aussi gagné le montant des loyers d'habitation : +0,3%. On veillera toutefois, dans les semaines à venir, à la réaction du marché immobilier suite à la suspension du gel des loyers voulu par le gouvernement désormais.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.