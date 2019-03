Le CSV s'est réuni ce samedi au centre culturel de Grevenmacher en vue des élections européennes.

Congrès du CSV: Frank Engel contre Orban

«Fir d'Mënschen an Europa» («Pour les gens et l'Europe», ndlr) , le slogan du CSV a rythmé le congrès dédié à la préparation des prochaines élections européennes.

Deux semaines après la nomination des six candidats pour les Européennes, l'ordre du jour du rassemblement des chrétiens-sociaux concernait le programme électoral et l'actualité politique.



Environ 250 personnes étaient présentes dont l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ainsi que Joseph Daul, le président du Parti populaire européen (PPE).

En plus du programme électoral, le président du parti CSV, Frank Engel, a une fois de plus parlé sans équivoque de l'affaire Orban. Dernièrement, les choses étaient plus qu'incertaines au PPE puisque Joseph Daul avait annoncé sa démission au cas où il ne parviendrait pas à un accord avec le parti de Viktor Orban.

Mercredi dernier, le PPE a trouvé un compromis, même si celui-ci «ne va pas assez loin pour certains, trop loin pour d'autres (...) cela aurait pu conduire à une dissolution du Parti populaire européen» , selon le président du PPE.

Le président du parti CSV, Frank Engel a été clair:

Au prochain déraillement, Orban est dehors.

Et pour lui, cela n'est qu'une question de temps avant que ça n'arrive. C'est pourquoi les chrétiens-sociaux souhaitent à l'avenir adopter une position plus ferme à l'encontre de ceux qui bafouent les valeurs fondamentales de l'Europe, comme les principes de l'État de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Aucun compromis

Le CSV ne veut faire aucun compromis concernant l'État de droit.



«L'Etat de droit ne doit pas être remis en cause», a souligné Isabel Wiseler-Lima, qui, avec Christophe Hansen, dirige la liste CSV pour les élections européennes et a présenté les pierres angulaires du programme électoral européen.



Selon la candidate, les violations répétées de ces principes «doivent être sanctionnées financièrement» en décaissant, par exemple, des aides reçues par le Fonds structurel européen.

«Taxe numérique»

Le CSV veut placer le thème du numérique au centre de sa campagne électorale, le mot-clé étant «Taxe numérique». Il veut avant tout mettre les grands acteurs internationaux tels que Google, Facebook, Amazon en difficulté car ils sont très peu taxés en raison d'un modèle économique et fiscal sophistiqué.

En outre, les ressources financières destinées à la lutte contre le changement climatique et à la recherche de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement doivent être considérablement accrues.

L'Europe doit une fois de plus apporter à ses citoyens une «valeur ajoutée concrète» afin de lutter contre la montée du populisme.

La plupart des réalisations de l'UE - telles que l'ouverture des frontières et la libre circulation des marchandises - sont désormais devenues une évidence. Comme l'a fait remarquer avec justesse Joseph Daul, un professionnel politique expérimenté. «Les gens ne s'intéressent qu'au train qui arrive trop tard, mais pas à celui qui arrive à l'heure».

Face au désaccord des pays de l'UE sur la politique de migration et les réfugiés, les chrétiens-sociaux rejettent clairement une politique d'isolement par rapport au monde extérieur.



« L'Europe a toujours été un continent de migration » et cela le restera à l'avenir, a souligné Frank Engel. Bien que «toutes les souffrances du monde ne puissent pas être absorbées dans l'UE» , l'UE doit continuer à offrir «une porte ouverte» aux personnes qui sont persécutées et qui doivent craindre pour leur vie.

Frank Engel rejette les critiques



Frank Engel est également revenu sur les critiques qui ont été récemment émises au sujet du choix des candidats pour les Européennes. Critiques qui regrettaient que des personnes si peu connues représentent le parti le 26 mai.



Pour rappel, il y a deux semaines, Christophe Hansen, Isabel Wiseler-Lima, Liane Felten, Stefano d'Agostino, Romain Osweiler et Martine Kemp ont été désignés pour défendre les couleurs du CSV.



Selon Frank Engel, le renouvellement des personnes ne peut conduire qu'à de nouveaux candidats. C'est pourquoi il est satisfait de ce choix. Au lieu de se concentrer uniquement sur la maximisation des votes par le biais de mandataires nationaux connus, il dit préférer «une liste honnête».



Objectif: trois mandats

L'objectif annoncé est de remporter trois mandats au Parlement européen. Les faibles pourcentages de changements dans les votes peuvent entraîner des changements considérables dans la répartition des sièges.



Dans ce contexte, Frank Engel a rappelé les élections européennes de 1999 et 2009.

En 1999, le CSV a obtenu 31,65 % des voix et donc deux sièges au Parlement européen.



En 2009, son pourcentage de voix était un peu plus faible - 31,32% - et pourtant le CSV a remporté trois sièges au lieu de deux seulement.



Lors des prochaines élections européennes, le CSV pourrait bénéficier du fait que la concurrence croissante entre les partis et la fragmentation de l'électorat qui en résulte favorisent le parti relativement le plus fort, le CSV selon toute probabilité.



Pour le parti, défendre ses trois sièges précédents est un objectif réaliste, même s'il sera probablement difficile d'atteindre le résultat rêvé de 37,65 % des voix, score obtenu aux élections européennes de 2014.



Texte de Steeve Bissen traduction VO



