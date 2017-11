(AW trad. SW) - Saviez-vous qu'il est illégal au Luxembourg de faire tourner le moteur de votre voiture pendant que le véhicule est à l'arrêt, juste pour le chauffer ou le dégivrer? Saviez-vous aussi que vous pourriez contracter une amende pour cela?

À l'approche de l'hiver, de nombreux résidents ne semblent pas au fait de cette loi. Pourtant, l'article 160-10 du code de la route, lorsqu'il est traduit, se lit comme suit:

«Il est interdit de laisser un moteur de véhicule stationnaire fonctionner sans raison technique pendant une période prolongée, qu'il soit arrêté, garé ou dans un garage même pour réchauffer le moteur ou chauffer l'intérieur du véhicule.»

En clair: le dégivrage des pare-brise des véhicules avec le moteur allumé à l'arrêt est interdit et passible d'une amende de 49 euros.

Cette loi est liée à la pollution et au fait qu'un moteur froid travaille beaucoup plus et pollue plus qu'un moteur chaud.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.