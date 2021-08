Encore trop de logements seniors mal équipés

Au Grand-Duché, près de 500 chambres en résidences ouvertes au troisième âge ne disposeraient pas de WC ou d'accès à une salle de bains privés. Un manque qui tend à se résoudre, mais tout de même.

Patrick JACQUEMOT Au Grand-Duché, près de 500 chambres en résidences ouvertes au troisième âge ne disposeraient pas de WC ou d'accès à une salle de bains privés. Un manque qui tend à se résoudre, mais tout de même.

Une société se juge, parait-il, à la façon dont elle traite ses aînés. Aussi, le Luxembourg pourrait-il s'enorgueillir de disposer de 52 centres intégrés (CIPAS) et maisons de retraite, offrant environ 6.000 logements et plus de 6.400 lits individuels aux retraités dépendants ou non du pays. Certes. Mais certainement aussi que ces logis n'ont pas encore le niveau de confort que les personnes âgées seraient en mesure d'apprécier.

Ainsi, répondant à une interpellation des députés Fred Keup (ADR) et Marc Goergen (Piraten), la ministre de la Famille vient d'indiquer, par exemple, que 271 de ces appartements ou chambres ne disposent pas d'un WC privé. Ou encore que 495 de ces lieux ne proposaient pas une douche individuelle pour leur occupant ni même d'un accès direct à une salle de bains.

Dans le détail, Corinne Cahen (DP) n'a pas hésité à lister les équipements où ces points noirs restaient à déplorer. A Niederkorn, Rumelange, Differdange, Bettembourg, Rumelange, Vianden autant qu'à Bofferdange ou Echternach, aussi bien Servior, que l'asbl Claire, la sarl Monplaisir assistance ou le syndicat intercommunal gérant la Résidence des Ardennes à Clervaux disposent encore ainsi de chambres/appartements disons sous-équipées.

Mais attention, cette situation ne doit pas être considérée comme une anormalité. En effet, indique la ministre, la loi actuelle n'impose salles de bains (a minima 5 m2) et cabinets de toilette privatifs que pour les seules Cipas et maisons de retraite construites après le 1er janvier 2010.



Alors que les seniors placés ont particulièrement souffert des précédentes vagues covid, avec les conséquences politiques que l'on sait, sans doute que d'avoir des lieux de toilette et WC individuels aurait permis d'éviter certaines contaminations, non?

