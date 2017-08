(SH/AF) - Une amende de 10.000 euros à l'encontre du restaurateur et une autre amende de 10.000 euros pour le restaurant: tel était le verdict, rendu le 13 juillet du procès intenté par l'Etat au restaurant Waldhaff.

Comme le porte-parole du Parquet Henri Eippers l'a confirmé lundi, un procès en appel aura lieu. Une demande en appel a été interjetée le 31 juillet par l'Etat, selon nos sources.

L'établissement implanté au bord de la N7 n'a pas les autorisations d'exploitation requises pour accueillir autant de clients et est installé dans une zone verte. Une extension a été bâtie sur une zone verte et permet au restaurant une capacité de 220 couverts alors que le règlement de commodo et incommodo lui en impose un maximum de 49.

La demande d'autorisation avait été déposée par le restaurateur, Marc Hobscheit. Le verdict s'est révélé plus souple que les réquisitions qui réclamaient une peine de prison de trois mois contre le restaurateur et des amendes bien plus conséquentes (50.000 euros et 75.000 euros).





