Les députés luxembourgeois ont jusqu'à début novembre pour dire si oui ou non le satellite commandé pourra effectivement décoller. En attendant, ils continuent à essayer de comprendre comment la facture du projet a pu doubler.

Compte à rebours brûlant pour LUXEOSys

Le sort du satellite luxembourgeois LUXEOSys est, en partie, entre les mains de Diane Adehm (CSV) et Guy Arendt (DP). En tout cas dans le «rapport préliminaire» que les deux députés ont été chargés de rédiger sur ce dossier. Car si le projet lancé par l'ancien ministre Etienne Schneider (DP) parlait de 170 millions d'euros, son successeur François Bausch (Déi Gréng) a reconnu que la note tournerait en orbite autour des 309 millions. Et encore, «en version dégraissée».

Depuis des semaines, les membres de la commission du Contrôle de l'exécution budgétaire cherchent donc à comprendre les motifs de ce dérapage financier. Etienne Schneider, sommé de s'expliquer, a plus embrouillé les esprits qu'éclairé les parlementaires. Même les commentaires de l'actuel ministre de la Défense n'ont visiblement pas réussi à démêler le nœud du problème. Résultat : aujourd'hui, nul ne veut plus se prononcer sur l'opportunité de lancer, oui ou non, ce satellite spécialisé dans l'observation de la planète.

Parmi les premiers lecteurs figurent les membres de la commission de la Défense. Mardi, eux aussi, ont refusé de donner leur aval pour une éventuelle rallonge budgétaire. Trop de zones d'ombre entourent encore l'initiative. La députée écologiste Stéphanie Empain qui dirige les débats et ses collègues préfèrent patienter «plutôt que d'approuver quelque chose qui n'est pas clair». C'est pourquoi, décision a été prise de décaler le vote de l'ensemble des 60 députés sur LUXEOSys au mois de novembre.

«On reste dans le timing pour rendre possible la mise en service de l'appareil, mais au-delà cela ne vaudra plus le coup de tergiverser, le projet ne pourra prendre forme», booste tout de même la parlementaire Déi Gréng. Et s'il fallait un autre argument pour convaincre de l'urgence de la décision, François Bausch n'a jamais manqué de souligner que si le pays décide de stopper le projet, «nous perdons la somme de 145 millions d'euros»... L'ultimatum est donc posé, et le compte à rebours débuté.

Comme l'A400M

Pour mémoire, l'activité même du satellite LUXEOSys (photographie - Luxembourg Earth Observation System) fait notamment partie des engagements du Grand-Duché à l'égard de l'OTAN. Au même titre que le pays s'est engagé financièrement dans l'achat d'un avion de transport militaire au profit de l'Organisation militaire internationale. Cet A400M a d'ailleurs été livré, jeudi dernier, au Luxembourg. Un appareil dont la facture elle ne s'est pas envolée... Planant cette fois autour des 197 millions d'euros.

