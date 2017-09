Jean-Lou Siweck, le rédacteur en chef du Luxemburger Wort, quittera ses fonctions dans la maison d’édition Saint-Paul Luxembourg au 30 septembre 2017.



Cette séparation résulte de discussions entre le conseil d’administration et le rédacteur en chef relatives à la mise en œuvre de la ligne éditoriale du Luxemburger Wort.



Le président du conseil d’administration de Saint-Paul Luxembourg, Luc Frieden, a déclaré : « Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Jean-Lou Siweck pour son importante contribution au positionnement qualitatif du Luxemburger Wort et des autres médias du groupe dans un environnement marqué par de profonds changements pour la presse écrite.



Grâce à la compétence et au professionalisme de Jean-Lou Siweck, le Luxemburger Wort a pu renforcer son leadership incontesté de la presse écrite au Luxembourg. » Jean-Lou Siweck a déclaré : « Je remercie Saint-Paul Luxembourg de m’avoir offert en 2013 l’opportunité de revenir au monde des médias. Au cours de ces quatre années, j’ai mis tout mon cœur dans le développement des médias du groupe et du Luxemburger Wort en particulier. Je remercie les journalistes du Luxemburger Wort, du Télécran et du Contacto de leur engagement et de leur soutien. Je les encourage, alors que les médias payants évoluent dans un environnement particulièrement difficile, à maintenir le cap d’un journalisme de qualité dans l’intérêt des lecteurs. »

Licencié en journalisme et communication de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et diplômé du Collège d’Europe de Bruges, Jean-Lou Siweck, 46 ans, occupait les fonctions de rédacteur en chef du Luxemburger Wort et de directeur des rédactions de Saint-Paul Luxembourg depuis novembre 2013.



Il était auparavant journaliste au d’Lëtzebuerger Land et chef de ressort au Le Quotidien ainsi que, de 2004 à 2013, conseiller économique au Ministère d’Etat. Saint-Paul Luxembourg est l’éditeur du Luxemburger Wort, quotidien fondé en 1848 et premier média payant du Grand-Duché de Luxembourg.



L’entreprise de médias édite par ailleurs le site Internet « wort.lu » en trois versions linguistiques distinctes et publie les hebdomadaires Télécran, premier magazine du marché, et Contacto, première publication lusophone du Luxembourg, ainsi que son internet « contacto.lu».