Communales: un étranger sur neuf s'est inscrit sur les listes électorales

Jean-Philippe SCHMIT

Depuis 2022, les résidents non luxembourgeois qui viennent de s'installer au Grand-Duché ont également le droit de participer aux élections communales. Jusqu'alors, il fallait être établi au Luxembourg depuis au moins cinq ans pour pouvoir participer aux élections communales. Les élections à venir sont les premières à appliquer cette nouvelle réglementation.

Elections communales: «Informer pour résoudre un déficit démocratique» Les non-Luxembourgeois ont jusqu'au 17 avril pour s'inscrire sur les listes électorales. Le CEFIS forme des multiplicateurs pour qu'ils sensibilisent leurs communautés et entourage sur leurs droits à participer à ce scrutin.

Comme les étrangers vivant au Luxembourg n'ont pas toujours fait usage de ce droit dans le passé, le ministère de la Famille, de l'Intégration et de la Grande Région a lancé la campagne de sensibilisation «Je peux voter». L'objectif est d'informer les résidents non luxembourgeois de leur droit de vote aux élections communales du 11 juin et de les sensibiliser à la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales.

Les étrangers doivent s'inscrire sur les listes électorales

Le ministère vient d'annoncer qu'au 31 janvier, 11,7% des résidents non luxembourgeois s'étaient inscrits sur les listes électorales. Seule une minorité (environ 2 %) des personnes vivant depuis moins de cinq ans au Grand-Duché l'ont déjà fait.

Les Néerlandais sont les plus enclins à voter



Les Néerlandais sont les plus enclins à voter. Près d'un citoyen néerlandais sur quatre était inscrit le 31 janvier, ce qui fait des Néerlandais (22,5%) les plus nombreux en pourcentage, suivis des Danois (18,2%), des Allemands (17,7%), des Belges (16,3%) et des Portugais (15,6%). A noter qu'avec 12,7%, les Français se situent juste au-dessus du taux moyen d'inscription des étrangers (11,7%).

Le ministère de la Famille et de l'Intégration fait savoir qu'il est encore temps de s'inscrire sur les listes électorales. Tout citoyen ne possédant pas de passeport luxembourgeois peut encore faire cette démarche jusqu'au 17 avril.

