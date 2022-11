L'inscription sur les listes électorales a été facilitée par la suppression de la clause de résidence de cinq ans dans le pays. Les élections ont lieu le 11 juin 2023.

Election

Communales: Les élus appellent les étrangers à s'inscrire

Henrique DE BURGO L'inscription sur les listes électorales a été facilitée par la suppression de la clause de résidence de cinq ans dans le pays. Les élections ont lieu le 11 juin 2023.

Les bourgmestres d'Ettelbruck et de Dudelange, Jean-Paul Schaaf et Dan Biancalana, et l'échevin de la capitale en charge de l'intégration, Maurice Bauer, ont rencontré mardi des responsables de la société civile étrangère lors d'une réunion organisée par le Comité de liaison des associations d'étrangers (CLAE). Ils appellent les étrangers à s'inscrire sur les listes électorales en vue des prochaines élections municipales, prévues le 11 juin 2023.

Radio Latina était sur place et a enregistré l'appel de Dan Biancalana à l'inscription sur les listes électorales, désormais facilitée par l'abolition de la clause de résidence de cinq ans dans le pays.

Le conseiller de la capitale, Maurice Bauer, a rappelé que voter, c'est aussi pouvoir participer aux décisions qui influencent la vie quotidienne des gens, qu'il s'agisse des services scolaires, de la gestion des déchets ou d'autres services.

Le maire d'Ettelbruck, Jean-Paul Schaaf, a également appelé à l'inscription sur les listes électorales, une étape importante pour ceux qui veulent ensuite garder les mêmes politiciens au pouvoir ou choisir de nouveaux visages.

Pour la présidente du CLAE, Pascale Zaourou, il s'agissait de la première d'une série d'actions visant à encourager les étrangers à s'inscrire sur les listes électorales.

Le délai d'inscription a été réduit de 87 à 55 jours avant les élections, et les personnes peuvent choisir de le faire en personne dans leur commune ou en ligne via MyGuichet.lu.

Les élections communales ont lieu le 11 juin prochain. D'ici là, le CLAE et d'autres organismes seront sur le terrain avec d'autres actions de ce type.