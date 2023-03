Mercredi, la section CSV de la Ville de Luxembourg a présenté sa liste pour les élections communales. Comme prévu, Serge Wilmes est le candidat de tête.

Communales: Le CSV Stad souhaite une police municipale

David THINNES Mercredi, la section CSV de la Ville de Luxembourg a présenté sa liste pour les élections communales. Comme prévu, Serge Wilmes est le candidat de tête.

La section Stad du CSV a lancé mercredi soir la campagne électorale en vue du 11 juin. Lors de l'assemblée générale au centre culturel "Schéiss" à Belair - où l'événement avait déjà eu lieu il y a six ans - la liste des candidats a été approuvée à l'unanimité. On sait depuis longtemps que Serge Wilmes est candidat à la mairie.

Serge Wilmes, président de la section Stad du CSV, veut mener le CSV pour la première fois à la fonction suprême dans la capitale. Le DP occupe le poste de bourgmestre de la ville de Luxembourg sans interruption depuis 1969 (Colette Flesch).

L'élu a fait le bilan de son passage au conseil échevinal, mais il était aussi conscient que «l'on n'est pas élu pour un bilan, mais pour des projets d'avenir». Et là, un point se distingue. Le CSV, autour du député, souhaite le retour d'une police communale. «Le thème de la sécurité ne doit pas être tabou».

Serge Wilmes travaille depuis 2017 avec la bourgmestre Lydie Polfer. Photo d'archives: Anouk Antony

Marceline Goergen figure également parmi les 27 candidats. En 2017, elle s'était présentée pour l'ADR et avait remplacé Roy Reding, démissionnaire, au conseil communal il y a quelques semaines - mais en tant que candidate indépendante, puisqu'elle avait quitté l'ADR. Aujourd'hui, elle a opté pour le CSV. Selon ses propres déclarations, elle avait reçu des demandes de plusieurs partis.

Sans Wiseler ni Konsbrück

Les échevins actuels Maurice Bauer et Laurent Mosar se représentent également, tout comme les conseillers Elisabeth Margue et Paul Galles, qui occupe depuis peu la fonction de président de groupe.

La liste comporte quelques noms connus, notamment dans le monde des affaires. Ainsi, le boulanger Jean-Marie Hoffmann a décidé de se lancer dans la politique. Ou encore Marie-Laure Goeres, fille du propriétaire d'hôtels Goeres Hotels Group.

En revanche, deux conseillers municipaux actuels du CSV ne se représenteront pas : Isabel Wiseler-Lima et Claudine Konsbruck. On a spéculé sur la présence de Claude Wiseler sur la liste dans la capitale. Ce n'est toutefois pas le cas.

Mercredi soir, Serge Wilmes avait le soutien des responsables du parti et de la tête de liste désignée pour les élections législatives, Luc Frieden. Le premier échevin a finalement encore assuré que, s'il est élu et devient bourgmestre, il remplira les six années de mandat à la mairie.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort

Traduction: Thomas Berthol

