Les acteurs du commerce de détail luxembourgeois ne sont pas confiants pour les prochains mois. Pour soutenir ce secteur économique important, fort de 55.000 emplois, le Pakt Pro Commerce 2023 offre quelques outils pour rebondir.

Pakt Pro Commerce 2023

Commerce: quelles solutions pour retrouver le dynamisme?

Pascal MITTELBERGER Les acteurs du commerce de détail luxembourgeois ne sont pas confiants pour les prochains mois. Pour soutenir ce secteur économique important, fort de 55.000 emplois, le Pakt Pro Commerce 2023 offre quelques outils pour rebondir.

D'un côté, un secteur - le commerce de détail - et des chefs d'entreprise inquiets pour les mois à venir; de l'autre, un accompagnement, des outils et des événements pour rebondir dans un contexte économique compliqué et incertain. C'est ainsi que l'on peut résumer le «Pakt Pro Commerce 2023», ensemble de mesures élaborées par la direction générale des classes moyennes, la Chambre de commerce et la confédération luxembourgeoise du commerce pour «dynamiser et soutenir le développement du commerce local».

Côté morosité du secteur - qui emploie tout de même 55.000 personnes dans 7.500 entreprises -, quelques chiffres et indicateurs permettent de prendre la mesure de l'inquiétude des acteurs.

Le commerce, secteur le moins confiant en l'avenir

• L'indice de confiance du monde des affaires, en général, est en chute libre et il se situe, pour 2023, sous le niveau de la période de crise financière 2008-2009 et de celle de la pandémie de covid-19.

• Deux tiers des chefs d'entreprise du secteur du commerce étaient confiants en l'avenir à la fin de l'année 2022. Ils étaient 80% fin 2021, avant la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la flambée de l'inflation.

• De tous les secteurs de l'économie, le commerce est le moins confiant pour 2023. Une des explications à cela: avec l'industrie, le commerce est le secteur où la part des entreprises avec une activité en baisse est plus élevée que celles avec une activité en hausse au cours des six derniers mois.

• Les entreprises du commerce de détail rencontrent des problèmes à recruter et craignent les coûts trop élevés des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre durant les mois à venir.

Seuls 9% des petites et moyennes entreprises (PME) luxembourgeoises vendent leurs produits en ligne. Le pays est à la traîne dans ce domaine, puisque la moyenne dans l'Union européenne est de 18%. Illustration de ce propos: moins de 500 commerces étaient présents sur la plateforme de (re)vente locale letzshop.lu en 2021, un chiffre en baisse par rapport à 2020. Cette digitalisation, tout comme la taille du marché ou encore le coût logistique dit du «dernier kilomètre» sont les principaux freins au développement du e-commerce au Luxembourg.

Les outils du Pakt Pro Commerce 2023

Une fois ce (sombre) tableau dressé, quelles solutions existe-t-il pour redonner le moral au secteur? Une partie de la réponse peut se trouver dans le «Pakt Pro Commerce», un outil lancé en 2016 et réactualisé chaque année. La version 2023 se décline en cinq axes thématiques.

Les deux premiers outils prennent une forme numérique. Il y a tout d'abord le cadastre du commerce, dont une version grand public est disponible sur le site geoportail.lu, et qui doit encore se développer. Ce cadastre, véritable base de données, permet notamment de connaître les évolutions, les taux de vacance ou encore, pour les commerçants, de définir le meilleur endroit pour ouvrir une enseigne.

Il y a aussi l'arrivée d'un portail Business Data et d'autres études encore, «pour une analyse statistique de l’évolution du commerce au Luxembourg (...). Parmi ces études figure le Retail Report, qui analyse l'offre commerciale à l'échelle nationale.»

A côté de ces deux outils numériques, figurent aussi dans ce «Pakt Pro Commerce 2023» un Retail Event dans la capitale en juillet prochain, des actions de promotion pour attirer des clients de la Grande Région dans les commerces luxembourgeois et, enfin, un accompagnement des petites et moyennes entreprises pour obtenir des labellisations RSE (responsabilité sociale des entreprises).

