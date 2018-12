Qui pourra voter en 2019? Comment et quand faut-il s'inscrire au plus tard? Peut-on résider au Luxembourg et voter dans son pays d'origine? Tout savoir sur les élections européennes au Luxembourg en sept questions simples.

Comment voter aux élections européennes 2019 au Luxembourg?

Les élections législatives d'octobre 2018 à peine digérées, les électeurs luxembourgeois mais aussi tous ceux qui vivent au Luxembourg et qui sont originaires d'un pays de l'Union européenne pourront participer aux élections européennes le 26 mai 2019.



«La prochaine campagne va démarrer et elle est très importante car l'Europe est dans une situation difficile en ce moment et nous devons nous rassembler. Sans l'Union européenne nous serions en très mauvaise posture», résume Corinne Cahen, ministre de l'Intégration, en lançant ce lundi la campagne d'information et de sensibilisation en direction de tous les ressortissants de l'UE qui vivent au Luxembourg pour qu'ils s'inscrivent au plus vite sur la liste électorale. Le temps presse.



Brexit, changement climatique, migrations, chômage des jeunes, désinformation sur les réseaux sociaux... mettent les démocraties sous pression. «La démocratie peut sembler être évidente mais elle est toujours un peu plus en danger. L'Union européenne est "le" niveau sur lequel les grands défis peuvent être réglés. C'est pour cela que nous voulons que les gens votent», explique Christoph Schroeder, chef du bureau de liaison du Parlement européen au Luxembourg.



Qui peut voter au Luxembourg?

La réponse est simple: «Tous les résidents qui ont une nationalité européenne et qui vivent au Luxembourg», pose la ministre Corinne Cahen.

Pour les Luxembourgeois le vote est obligatoire. Ils éliront 6 personnes qui les représenteront au Parlement européen à Strasbourg.



Les non-Luxembourgeois qui sont originaires d'un des 27 autres pays de l'UE, doivent d'abord s'inscrire sur la liste électorale de leur commune.

Ils ont le choix entre deux options:



Elire les 6 représentants du Luxembourg au Parlement européen;

Elire les parlementaires européens de leur pays d'origine.

Pour élire les 6 représentants du Luxembourg, les non-Luxembourgeois rempliront 4 conditions:

Avoir 18 ans le jour même des élections. Vivre au Luxembourg et y être domicilié le jour de la demande d'inscription sur la liste électorale. Etre inscrit sur les listes électorales. Jouir de ses droits civils et ne pas être déchu du droit de vote.

Et les Anglais, pourront-ils voter?

C'est l'histoire qui nous le dira. En attendant, explique Corine Cahen, «tant que le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne, les Anglais peuvent s'inscrire. Si la Grande-Bretagne ne devait plus appartenir à l'Union européenne le 26 mai 2019, les Anglais seront automatiquement barrés des listes».

Comment et quand faut-il s'inscrire au plus tard?

Pour les Luxembourgeois, pas de souci: ils sont inscrits d'office sur les listes électorales.



Pour les non-Luxembourgeois ressortissants d'un pays européen, un mot d'ordre: il faut s'inscrire avant le jeudi 28 février 2019 à 17 heures.

Il existe deux possibilités pour s'inscrire:



par voie électronique (c'est nouveau) via le portail Guichet.lu avec un certificat LuxTrust. Ça ne prend que quelques minutes.

En se rendant directement à l'administration communale avec sa carte d'identité ou son passeport.

Une fois inscrit sur la liste électorale, tout électeur est automatiquement réinscrit pour les prochaines élections européennes.



Peut-on résider au Luxembourg et voter dans son pays d'origine?

La réponse est «oui». Dans ce cas, il faut toujours, au préalable, que le ressortissant se soit inscrit sur une liste électorale avant le 28 février 2019.



Pour élire les représentants de son pays d'origine, l'électeur européen domicilié au Luxembourg ne se rendra pas dans le bureau de vote de sa commune mais s'adressera à son ambassade ou à son consulat.



Sans oublier qu'il existe la possibilité de voter par correspondance.



Attention: on ne peut voter que dans un seul pays.



Ça sert à quoi de voter aux élections européennes?

A donner directement sa voix aux représentants au Parlement européen qui défendront les intérêts de leurs électeurs durant cinq ans.



Au sein du Parlement européen siègent 751 eurodéputés (pour 512 millions d'Européens) dont 6 eurodéputés luxembourgeois, 74 eurodéputés français, 21 eurodéputés belges, 96 eurodéputés allemands, 73 eurodéputés italiens, etc.



Le Parlement européen prend des décisions législatives, budgétaires et de contrôle importantes qui touchent la vie de tous les jours.

Qui sont les candidats au Luxembourg?



C'est encore trop tôt pour le dire. Nous sommes à 160 jours des élections européennes et «les partis doivent remettre leur liste 60 jours avant les élections», précise Christoph Schroeder, chef du bureau de liaison du Parlement européen au Luxembourg.

Pour l'heure, seul le parti Pirates a déjà officialisé la liste de ses 6 candidats pour les européennes de 2019. C'était samedi 15 décembre 2018.



Petit rappel: les six eurodéputés luxembourgeois siégeant actuellement à Strasbourg sont: Frank Engel, Viviane Reding et Georges Back (CSV) Charles Goerens (DP), Mady Delvaux -Stehres (LSAP) et Tilly Metz (Les Verts).



Comment s'informer?

Un site spécialement dédié aux élections européennes a été mis en ligne ce lundi 17 décembre 2018 par le ministère de l'Intégration: jepeuxvoter.lu

Pour l'heure le site est décliné en cinq langues dont le luxembourgeois echkawielen.lu .