Après avoir abordé les élections dans une première vidéo explicative, nous allons vous expliquer comment, concrètement, se passe un vote au Luxembourg. Combien y a-t-il de circonscriptions? Combien de voix à distribuer? Faut-il choisir un parti politique ou des candidats? Réponses en images.

Luxembourg 1

Comment voter au Luxembourg?

Sophie WIESSLER Après avoir abordé les élections dans une première vidéo explicative, nous allons vous expliquer comment, concrètement, se passe un vote au Luxembourg. Combien y a-t-il de circonscriptions? Combien de voix à distribuer? Faut-il choisir un parti politique ou des candidats? Réponses en images.





Qui a le droit de voter?

Les citoyens luxembourgeois qui sont âgés de 18 ans au jour des élections et qui jouissent de leurs droits civils et politiques tout en étant domiciliés au Luxembourg peuvent aller voter. Les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives via le vote par correspondance.

Le dimanche 14 octobre, les votes auront lieu de 8 heures à 14 heures dans chaque commune du pays.

Suffrage de listes ou nominatif

Le pays se divise en 4 circonscriptions: le Nord, le Sud, le Centre et l'Est. Pour chacune d'entre elles, il y a un nombre de voix à distribuer et à ne pas dépasser: au Sud, 23 voix, au Centre 21, au Nord 9 et à l'Est 7. Ces voix équivalent au nombre de députés à élire.

Comment se déroule une élection au Luxembourg? Le 14 octobre prochain, les Luxembourgeois sont appelés aux urnes, pour les élections législatives nationales. Qui vont-ils élire? Comment se passe la vie politique au Luxembourg? Réponses en images.

Le vote peut être exprimé, soit par suffrage de liste, soit par suffrage nominatif.

L'électeur qui vote par suffrage de liste ne peut exprimer aucun autre vote, à moins que la liste choisie comprenne moins de candidats qu'il y a de députés à élire dans la circonscription. Dans ce cas-là, c'est faire le choix d'un seul parti politique: toutes les voix sont attribuées à chaque candidat présent sur la liste sélectionnée.

Celui qui vote nominativement peut choisir ses candidats sur la même liste (c'est ce qu'on appelle la cumulation) ou sur des listes différentes (le panachage). Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à l'épuisement des suffrages dont il dispose.

Prochaine vidéo le 12 octobre

Le 12 octobre prochain, nous nous pencherons cette fois-ci sur les enjeux de ces élections 2018. Quel parti risque gros? Quel bilan pour cette législature? Quelles coalitions peuvent se créer? Nous répondrons à toutes ces questions!

Rendez-vous le vendredi 12 octobre pour notre troisième et dernière vidéo explicative avant ces élections.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.