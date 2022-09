Commerçants et échevins partagent le même constat sur la mauvaise image que renvoient ces tags dans le cœur historique de la capitale. Mais la solution miracle pour régler ce problème doit encore être trouvée.

Luxembourg 6 4 min.

Vandalisme

Comment venir à bout des graffitis de la vieille ville?

Thomas BERTHOL Commerçants et échevins partagent le même constat sur la mauvaise image que renvoient ces tags dans le cœur historique de la capitale. Mais la solution miracle pour régler ce problème doit encore être trouvée.

À quelques pas du Palais grand-ducal, des tags recouvrent les murs de certains monuments historiques et altèrent l'image d'une vieille ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco. «C'est dégueulasse d'avoir ça!», dénonce Ejup Abdili, cogérant du restaurant Ennert de Steiler, dont la façade située rue de l'Eau n'est pas épargnée. Ce dernier se dit «prêt à faire un effort financier», mais souhaite que la Ville de Luxembourg prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre ces actes de vandalisme.

Ejup Abdili est également le gérant du Konrad Café&Bar situé rue du Nord, à proximité de la Grand-Rue. À cause des tags sur cet établissement en 2020, il a dû refaire toute sa façade. Ces travaux lui ont coûté près de 1.000 euros.



Quelques tags sur la façade du Konrad Café. Photo: DR

Des aides de la Ville pour nettoyer les graffitis ?

Sollicitée, la Ville de Luxembourg indique qu'elle «ne paye pas d'indemnités lorsqu'un tiers porte atteinte à la propriété d'autrui». Cette mesure pourrait être éventuellement mise en place à l'avenir. Le Premier échevin de la capitale Serge Wilmes (CSV) considère que la Ville peut participer financièrement pour le nettoyage des façades vandalisées appartenant à des bâtiments privés sous formes de subsides. Cette mesure permettrait selon lui de renforcer par ailleurs le sentiment de sécurité. «Nous soutenons le street art à plusieurs endroits, mais nous ne pouvons pas laisser se détériorer notre cadre Unesco.»

«Si je peux accéder à la fonction-clé, je le ferai» A dix mois des prochaines élections communales, Serge Wilmes, premier échevin de la capitale, dresse un premier bilan de sa mandature en coalition avec le DP et ne cache pas ses ambitions pour devenir à son tour bourgmestre.

L'élu estime que la Ville peut s'engager à nettoyer ces façades et voir si ces vandalismes se répètent par la suite. Selon lui, ce budget serait dans les cordes de la Ville de Luxembourg et de l'État pour protéger son patrimoine.

À ce stade, le service d'hygiène enlève des graffitis sur des poubelles ou sur les bâtiments de la commune, fait savoir Patrick Goldschmidt (DP). Pour l'échevin en charge de l'hygiène, il faudra voir avec les propriétaires des bâtiments privés respectifs pour engager une société externe. «Je discuterai de ce sujet avec Serge Wilmes lors du prochain conseil échevinal (ce vendredi) pour voir comment il est possible de régler ce problème et voir avec nos juristes comment on peut procéder.»

«Je pense que nettoyer, mettre des caméras, c'est beaucoup d'argent et du temps perdu. Nadia Finchez, gérante du salon de coiffure Ideal

Le sujet des graffitis a déjà été abordé entre le Premier échevin et Ejup Abdili, fait savoir ce dernier. Le restaurateur dit en avoir parlé avec lui avant la fête nationale, mais qu'un autre rendez-vous doit encore être pris entre les deux hommes: «Je suis disponible pour en parler avec Serge Wilmes, Patrick Goldschmidt et aussi avec les autres commerçants pour prendre une décision ensemble. Nous sommes là pour faire de l'argent et faire fonctionner notre société, mais un autre aspect de notre activité est aussi de donner un service aux gens et à la Ville de Luxembourg. On a intérêt à avoir un endroit propre et joli.»

Vidéosurveillance: du changement à Luxembourg-Ville Le ministère de la Sécurité intérieure s'est penché sur les différentes zones de vidéosurveillance à Luxembourg-Ville.

Pour Ejup Abdili, il ne suffit pas uniquement de refaire la façade qui risque d'être par la suite de nouveau taguée, mais il faut aussi retrouver les auteurs des tags. Pour cette raison, le restaurateur plaide pour l'installation de caméras de surveillance. «Je pense que nettoyer, mettre des caméras, c'est beaucoup d'argent et du temps perdu», glisse, pour sa part, Nadia Finchez. La gérante du salon de coiffure Idea, situé rue de la Monnaie, estime que de telles mesures ne régleraient pas le problème: «C'est de pire en pire évidemment. Mais ça fait 20 ans que je suis ici, donc j'ai l'habitude...»

6 Plusieurs tags visibles sur les façades de la rue de la Monnaie. Photo: Thomas Berthol

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Plusieurs tags visibles sur les façades de la rue de la Monnaie. Photo: Thomas Berthol Plusieurs tags visibles sur les façades de la rue de la Monnaie. Photo: Thomas Berthol Plusieurs tags visibles sur les façades de la rue de la Monnaie. Photo: Thomas Berthol Photo: Thomas Berthol En face du ministère des Affaires étrangères. Photo: Thomas Berthol Des tags sur le restaurant Ennert de Steiler, rue de l'Eau. Photo: Thomas Berthol

L'idée d'une aide financière de la Ville proposée par Serge Wilmes est aussi une mesure insuffisante pour la gérante. À côté de son salon de coiffure, le bâtiment des pompes funèbres a été nettoyé à plusieurs reprises. En vain. Même chose pour celui situé en face de son entrée, propriété de l'Etat. «Il n'y a pas très longtemps, ils ont mis un produit dessus pour que le graffiti ne tienne pas trop, afin de pouvoir l'enlever plus facilement.»

Quelles solutions face à ce fléau?

«Il y a quelques années, confie Nadia Finchez, lors d'une assemblée générale, j'ai dit à la bourgmestre Lydie Polfer (DP) de faire venir de vrais graffeurs pour qu'ils fassent de beaux dessins, parce que là, c'est n'importe quoi. Elle m'a répondu que c'était une idée... Mais bon, je ne me fais pas trop d'illusions...»

L'intéressée reste pourtant convaincue de la pertinence de sa proposition. Pour preuve, elle souligne que le dessin réalisé à sa demande par une artiste et qui représente une jeune fille aux seins nus, n'a pas été détériorée: «Apparemment, dans le monde des graffeurs, ils ne recouvrent pas les graffitis.»

La fille qu'a fait taguer la coiffeuse n'a pas été détériorée, mais la façade a été victime d'autres tags. Photo: Thomas Berthol

Pour elle, il faudrait ainsi peindre les murs de la rue avec du «vrai street art». Problème: si cette idée peut s'appliquer à la rue de la Monnaie, pas sûr que ce soit le cas partout. Serge Wilmes considère d'ailleurs qu'il n'est pas envisageable de mettre de l'art urbain sur des bâtiments historiques. Patrick Goldschmidt assure que cette question sera à l'ordre du jour du conseil échevinal. En attendant, son service d'hygiène a pour mission de réfléchir à ce sujet pour trouver des solutions.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.