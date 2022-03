Julien Doussot apporte de la nourriture, des couvertures et des vêtements aux personnes qui fuient la guerre. Plus important encore, il ramène avec lui 44 d'entre elles au Luxembourg.

Comment un bus luxembourgeois va sauver des Ukrainiens

(m. m. avec Marlene BREY) - A six heures du matin ce mercredi, les phares clignotent. L'inscription de la compagnie de bus est à peine visible dans l'obscurité. Des sacs sont transférés à la hâte d'un mini van dans le ventre du bus: couches, papier toilette, pain de mie, couvertures.

Comment apporter de l'aide aux civils ukrainiens? Associations, municipalités, ONG... Les appels aux dons se multiplient dans la Grande Région, permettant à chaque habitant qui le souhaite d'apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.

La mission de Julien Doussot a pris de l'ampleur ces derniers jours. Lorsque le car s'arrête devant lui, il se prend la tête entre les mains et rit, soulagé et un peu incrédule. Avec ce «cuirassé», il se rend donc aussi près de la guerre que possible.

Lui et sa femme veulent acheminer l'aide qui tenait dans des sacs et des poches jusqu'à la frontière ukrainienne. Plus important encore: sur le chemin du retour, le bus doit pouvoir accueillir des personnes qui ont réussi à fuir la guerre. Le bus doit les conduire au Luxembourg et ainsi les mettre en sécurité. Pour cela, ils avaient demandé un mini van. Mais les choses se sont passées autrement.

Un bus à la rescousse

L'appel d'urgence a été reçu par l'entreprise Sales-Lentz à 17h03. Marc Sales était en vacances et a mis son équipe sur le coup. La décision fut rapidement prise : tant qu'à faire, autant y mettre les moyens. L'entreprise a préparé un autocar et trouvé cinq chauffeurs, car environ 4.000 kilomètres attendent les bénévoles - d'abord jusqu'à la frontière polono-ukrainienne, puis jusqu'en Roumanie, où l'équipage doit changer.

Georges Hilbert, directeur général de Sales-Lentz, a contribué à affréter un autocar, qui peut accueillir 44 personnes qui tentent de fuir le conflit. Photo: Marlene Brey

«Tout doit aller très vite en ce moment. Le premier contact a eu lieu avant-hier après-midi», explique le directeur général de Sales-Lentz, Georges Hilbert, debout à côté du véhicule qui est parti dans la matinée, mercredi, pour mener à bien la «mission», comme il dit. En l'espace d'une heure, l'entreprise avait trouvé des chauffeurs prêts à partir. «Car nous ne pouvons pas dire exactement quand ils seront de retour. Ils reviendront quand on dira: mission accomplie», dit-il. Tous espèrent que cette mission sera menée à bien d'ici trois à quatre jours. Pour l'entreprise Sales-Lentz, cela coûte quelques milliers d'euros.

Ils ne peuvent pas sauver tout le monde

Depuis le premier jour de l'offensive russe en Ukraine, Julien et sa femme Tetiana Tarasenko sont suspendus au téléphone. Mercredi matin, Tetiana discute en ukrainien avec une personne qui l'aide. Sa famille se trouve dans la ville sur laquelle le monde entier a les yeux rivés en ce moment: Kiev. Cela fait des jours qu'elle ne peut ni manger ni dormir, dit-elle.

Sept jours après le début de l'offensive russe en Ukraine, les Nations unies (ONU) estiment à un million le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine qui fuient les combats. Environ 660.000 personnes déplacées ont fui l'Ukraine vers les pays voisins au cours des six derniers jours, selon les données du HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

Julien et Tetiana ne peuvent pas sauver tout le monde. Notamment parce que certains ne veulent pas être sauvés. Le frère de Tetiana s'est engagé auprès de l'armée, il ne voulait pas rester les bras croisés face à la situation. Sa mère est retournée dans la ville où l'espoir s'amenuise - et dans sa maison. «Si je dois mourir, ce sera à la maison», aurait-elle dit.

Je dois sans cesse refuser des demandes. C'est comme si je devais décider de la vie ou de la mort des gens. Julien Doussot

Julien et Tetiana font maintenant ce qu'ils peuvent. Le 24 février, au début de la guerre, un jeudi, il n'y avait que le choc, dit Tetiana. Le vendredi, c'est devenu la volonté de faire ce qui est à leur portée. «La situation aujourd'hui, c'est que nous allons sortir 44 personnes de là. Hier, ils étaient encore 22», dit Julien. Dans le bus, il reste en contact permanent avec les personnes à la frontière. Le bus est plein désormais. Le pire, c'est que «je dois sans cesse refuser des demandes. C'est comme si je devais décider de la vie ou de la mort des gens», dit-il.

Une ASBL créée

Début de semaine, le gouvernement luxembourgeois a levé les restrictions liées à la crise sanitaire pour les réfugiés ukrainiens pour leur faciliter l'accès au territoire grand-ducal. Pour ceux qui pourront enfin prendre place dans ce bus dans les jours à venir, Julien et Tetiana ont déjà trouvé en partie des hébergements dans des familles. «C'est encore provisoire. Ce sera la deuxième phase de l'initiative», explique Julien. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont créé une ASBL: la Slava Ukrayini Luxembourg. «Nous avons besoin d'aide et de dons, car les personnes que nous allons chercher n'ont plus rien. D'un autre côté, beaucoup veulent aider. En créant l'association, nous voulons formaliser cela».

Après un coup de téléphone, Julien est de nouveau assis à côté de sa femme dans le bus. Les longs trajets sont souvent marqués par l'ennui. Ce voyage va durer trois ou quatre jours. Ici, la tension a chassé l'ennui. Personne ne peut prédire ce qui attend les secouristes à la frontière.

Notre journaliste Marlene Brey est à bord du bus et participe au voyage pour vous le faire vivre en direct.

