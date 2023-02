La saison sombre frappe encore une fois de plein fouet le moral de nombreuses personnes en février. Karen Decker, coach en forêt, sait ce qui peut aider.

Conseils contre le blues hivernal

Comment surmonter le pire mois de l'année

Nathalie RODEN La saison sombre frappe encore une fois de plein fouet le moral de nombreuses personnes en février. Karen Decker, coach en forêt, sait ce qui peut aider.

Selon le psychologue britannique Cliff Arnall, le troisième lundi de janvier est le jour le plus déprimant de l'année. Mais les scientifiques considèrent aujourd'hui que la formule permettant de calculer le fameux «Blue Monday» n'est pas fiable.

Il est de toute façon beaucoup plus probable que le point le plus déprimant soit atteint en février pour la majorité des gens, c'est-à-dire lorsque la pluie verglaçante, la neige et le froid prennent encore une fois le dessus, que plus aucune lumière de Noël n'éclaire les jours sombres et que la motivation concernant les bonnes résolutions de la nouvelle année a déjà fait place à la résignation chez beaucoup.

«Les batteries sont vides en février»

Karen Decker, la coach forestière, constate elle aussi que plus l'hiver avance et plus les gens sont déprimés. «C'est surtout le manque de lumière du soleil qui se fait sentir», explique cette femme de 43 ans. «Beaucoup de gens se lèvent dans l'obscurité, vont travailler dans l'obscurité et rentrent chez eux dans l'obscurité, ils travaillent donc à l'encontre du rythme de la nature, au lieu de dormir plus longtemps et de travailler moins en hiver, comme c'était le cas auparavant. Et quand novembre, décembre et janvier sont terminés, les batteries sont tout simplement vides en février».

Le fait de rester cloîtré entre ses quatre murs et de se retirer ainsi de la nature contribuerait en outre à la baisse de moral. Karen Decker est experte en bains de forêt, c'est-à-dire en immersion consciente dans le silence de la forêt afin de laisser la nature agir sur soi avec tous ses sens.

Selon des études scientifiques - comme celles de la Nippon Medical School de Tokyo - cet exercice de pleine conscience, prôné au Japon depuis le début des années 1980 comme partie intégrante d'un mode de vie sain, réduirait le stress, stimulerait le système immunitaire du corps et aurait un effet stimulant. En conséquence, il n'est pas rare que les médecins japonais prescrivent à leurs patients une thérapie par les bains de forêt en cas de burnout, de dépression ou de maladies cardiovasculaires.

Aiguiser le regard

Karen Decker conseille aux personnes qui luttent contre le blues hivernal de s'aventurer dehors pendant la journée, même par mauvais temps, afin de profiter des effets positifs de la nature. Il est particulièrement important de vivre le moment présent en toute conscience. «Notre capacité à penser est bien sûr un cadeau incroyable», explique Karen Decker. «Mais cela nous amène aussi à toujours nous projeter dans l'avenir ou le passé par la pensée».

Mais si l'on se met à réfléchir en permanence aux choses les plus diverses pendant la promenade, il ne faut pas s'étonner que les sentiments de bonheur ne se manifestent pas. «Le fait de penser constamment est un incroyable dévoreur d'énergie». Seule la perception consciente de l'ici et maintenant permettrait au corps et à l'esprit de vraiment descendre.

La forêt représente naturellement à ses yeux le lieu de retraite idéal pour se sentir bien - même en hiver, lorsque les arbres ne portent pas de feuilles. «Quand j'ai commencé à travailler comme coach forestier, je me suis d'abord demandé ce que je pouvais bien faire avec mes clients en hiver. Mais je me suis vite rendu compte que les ressources sur lesquelles on peut attirer l'attention sont aussi là à cette saison».

Celui qui se promène dans la forêt avec les yeux ouverts perçoit la nature plus colorée qu'on ne le pense, même en hiver. Photo: Anouk Antony

La mousse, par exemple, n'est jamais aussi belle à un autre moment de l'année. En y prêtant attention, on perçoit maintenant partout dans la forêt des îlots d'un vert éclatant.

Un ami plutôt qu'un ennemi

Par ailleurs, Karen Decker encourage ses concitoyens à ne pas être trop durs avec eux-mêmes, surtout en hiver. «La plupart du temps, nous sommes nos pires juges et nous nous rabattons constamment sur nous-mêmes parce que nous ne sommes pas à la hauteur de nos exigences».

Le fait que l'on ne puisse pas donner sa pleine mesure à ce moment précis est toutefois tout à fait normal. «La faune et la flore se trouvent actuellement au niveau minimal - tout est endormi dans la nature -, mais c'est justement nous qui devons poursuivre nos activités au niveau maximal». Ce n'est pas normal. «N'hésitez donc pas à vous accorder une pause consciente et à ne pas trop penser à ce que les autres pourraient penser de vous. Non seulement vous n'avez aucun contrôle sur les pensées de votre entourage, mais vous ne pouvez en fin de compte que les deviner. Beaucoup de nos soucis sont donc probablement totalement inutiles».

Portrait Karen Decker est éducatrice de formation et propose, en tant que coach forestier certifié, des promenades dans la nature en pleine conscience (www.beschcoaching.lu). Après avoir été elle-même confrontée à un burnout en 2016, cette Luxembourgeoise de 43 ans a découvert que les bains de forêt étaient un remède puissant pour le psychisme et le corps.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Simon Martin)

