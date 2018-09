Le 14 octobre prochain, les Luxembourgeois sont appelés aux urnes, pour les élections législatives nationales. Qui vont-ils élire? Comment se passe la vie politique au Luxembourg? Réponses en images.

Comment se déroule une élection au Luxembourg?

Sophie WIESSLER Le 14 octobre prochain, les Luxembourgeois sont appelés aux urnes, pour les élections législatives nationales. Qui vont-ils élire? Comment se passe la vie politique au Luxembourg? Réponses en images.

Nombreux sont ceux qui vont voter pour la première fois au Luxembourg cette année. Le système électoral luxembourgeois diffère quelque peu de celui des pays voisins.

Au Grand-Duché, les électeurs ne se rendent aux urnes qu'une seule fois: il n'y a pas de second tour, comme en France par exemple. Le vote est également obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Élections législatives 2018 Le 14 octobre 2018, les électeurs du Luxembourg sont appelés aux urnes pour élire leurs 60 députés.

Ceux qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin doivent faire connaître leurs motifs d'abstention au procureur d'État territorialement compétent, avec les justifications nécessaires. L'abstention non justifiée est punie d'une amende. La sanction s'aggrave en cas de récidive.



Sont excusés de droit, les électeurs qui, au moment de l'élection, habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter et ceux âgés de plus de 75 ans.

Pour vous aider à comprendre comment se déroule une élection au Luxembourg, nous allons vous aiguiller à travers plusieurs vidéos publiées dans les prochaines semaines: voici la première, consacrée à la politique luxembourgeoise.



Un Parlement composé de 60 députés

Contrairement au Parlement français, composé de deux Chambres distinctes (le Sénat et l'Assemblée nationale, soit 925 députés au total, ndlr), le Luxembourg ne dispose que d'une seule Chambre avec seulement 60 députés à élire.

A quoi sert un député? Vous votez pour la première fois au Luxembourg le 14 octobre prochain? Nous avons demandé au président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, de nous expliquer le rôle d'un député.

Ces députés, qui peuvent également être bourgmestre et exercer un métier en plus de leur fonction étatique, votent les lois, des accords avec d'autres pays et contrôlent le gouvernement. Si un député est élu ministre, il renonce à son siège et est employé à plein temps par le gouvernement.

Chaque député représente un parti politique. Six sont représentés à la Chambre: le CSV, le DP, le LSAP, Déi Gréng, Déi Lénk et l'ADR. D'autres partis politiques existent également et se présentent aux élections; nous vous en parlions dans un précédent article.



Le parti politique qui obtient le plus de voix à l'issue des votes des électeurs aura le plus de sièges à la Chambre. Les élections législatives se font donc au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel.

Quel rôle pour le Grand-Duc?

Vous l'avez vu dans notre vidéo, le Grand-Duc a un certain rôle à jouer dans ces élections. C'est simple, en général, au lendemain des élections législatives, les membres du gouvernement sortant se réunissent pour une dernière séance du Conseil de gouvernement.

À l'issue de cette séance, le Premier ministre est reçu en audience par le Grand-Duc au palais grand-ducal. Il lui présente alors sa démission ainsi que celle du gouvernement sortant.

Pourquoi le Grand-Duc ne peut-il pas voter comme la loi l'y autorise? Les élections communales ce 8 octobre au Luxembourg sont l'occasion de se pencher sur le droit de vote du Grand-Duc et de son héritier. Nous avons posé nos questions à un expert.

Dans les premiers jours qui suivent, le Grand-Duc choisit son Premier ministre, après avoir reçu successivement en audience de consultation le président de la Chambre des députés sortant, le président du Conseil d'État ainsi qu'un représentant de chaque liste siégeant au futur Parlement.



Bien que le texte de la Constitution laisse au Grand-Duc une très grande liberté de choisir ses ministres, d'après des usages constants, le Grand-Duc ne choisit que le Premier ministre, et ce, soit après avoir désigné un informateur (comme ce fut le cas en 2013, ndlr), soit après avoir désigné directement un formateur (le futur Premier ministre) qui prend soin de composer un gouvernement qui rencontrera l'adhésion de la majorité parlementaire.

Au moment où s'achèvent les négociations en vue de la formation du nouveau gouvernement, le futur Premier ministre est reçu en audience par le Grand-Duc, auquel il rend compte, en sa qualité de formateur, de la conclusion de la mission qui lui a été confiée.



Le Grand-Duc agrée les personnalités qui lui sont présentées par le futur Premier ministre et procède à son assermentation, avec les membres du nouveau gouvernement. Il ne peut en aucun cas refuser tels ou tels ministres que lui présente son Premier ministre.

Prochaine vidéo le 5 octobre

Le 5 octobre prochain, nous nous pencherons sur des points plus techniques, qui concernent directement la manière de voter au Luxembourg. En effet, il existe deux possibilités de vote et plusieurs circonscriptions, qui rendent le vote luxembourgeois particulier.

Rendez-vous donc vendredi prochain pour comprendre comment voter au Luxembourg!

