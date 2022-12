Voici les conseils de la police pour protéger votre logement si vous partez en vacances.

Sécurité

Comment protéger son logement en cas d'absence

Voici les conseils de la police pour protéger votre logement si vous partez en vacances.

La veille de Noël, la police a constaté quatre cambriolages au Luxembourg. Ces derniers temps, de nombreuses maisons ont été cambriolées à travers le pays, comme en témoignent les rapports de police.



En 2021, environ 3.106 cambriolages et tentatives de cambriolages ont été signalés selon la police. Si vous passez vos vacances à l'étranger, suivez ces conseils de la police pour assurer la sécurité de votre maison.

Quatre cambriolages la veille de Noël Samedi soir, quatre maisons individuelles ont été cambriolées, comme l'a indiqué la police. Dans tous les cas, les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite.

Fenêtres et portes fermées : fermez hermétiquement toutes les fenêtres et les portes. Si vos fenêtres ou portes coulissantes sont équipées de serrures, ne laissez pas la clé dans la serrure. Verrouillez également les portes de votre garage et de votre sous-sol.

Alarme : activez le système d'alarme avant de partir, même si c'est pour une courte période d'absence.

Prévenir les voisins : informez les voisins que vous partez en vacances et que la maison sera inoccupée. S'il y a des signes suspects, ils seront en alerte.

Laissez la clé à une personne de confiance : en cas d'absence prolongée pendant les vacances, laissez la clé de la maison et le code d'alarme à une personne de confiance.

Ne laissez pas d'objets de valeur à la maison : ne laissez pas d'argent ou d'objets de valeur à la maison lorsque vous êtes absent.

Service de police gratuit : la police dispose d'un service préventif gratuit appelé «Partir en vacances». Il vous suffit de remplir un formulaire sur le site de la police. Ainsi, votre maison sera incluse dans les patrouilles préventives de surveillance générale de la zone, de jour comme de nuit. Vous trouverez de plus amples informations sur la sécurité de votre domicile en votre absence sur le site de la police.

