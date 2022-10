À l'origine, les tarifs devaient augmenter drastiquement en octobre. Une réalité dont les clients s'aperçoivent dans une mesure limitée.

Comment le prix du gaz au Luxembourg est-il plafonné?

Uwe HENTSCHEL À l'origine, les tarifs devaient augmenter drastiquement en octobre. Une réalité dont les clients s'aperçoivent dans une mesure limitée.

Cela aurait pu coûter très cher. Ce sera le cas, mais pas pour tout le monde. Si quelqu'un doit bel et bien s'acquitter de frais d'achat élevés, les consommateurs restent pour le moment épargnés par une hausse drastique des prix. Dans le cas présent, c'est l'État luxembourgeois qui prend le relais. Et qui veille à ce que les augmentations de tarifs annoncées par les fournisseurs de gaz pour le mois d'octobre ne soient pas aussi violentes qu'on le craignait.

Il y a quelques semaines, la tripartite a mis en place un programme d'aide de plusieurs milliards, qui prévoit entre autres un plafonnement du prix du gaz. Jusqu'à fin 2023, les clients devront payer au maximum 15% de plus qu'en septembre, contre les 90% de hausse prévisionnelle annoncée par le Statec. La majeure partie de la différence entre l'ancien et le nouveau tarif fera donc l'objet d'une aide gouvernementale.

Dans le cas de Sudenergie, le prix du tarif classique se compose de telle sorte que le client ne doit payer lui-même que 83 centimes sur les quelque 1,84 euro par mètre cube dus actuellement. Le reste est pris en charge par l'État. Et cette somme comprend toujours les coûts du réseau, qui sont déjà entièrement subventionnés depuis mai.

La subvention est directement déduite

Comme l'explique Steve Schneiders de Sudenergie, le tarif en vigueur depuis octobre a été adapté en conséquence. La subvention de l'État est déjà directement déduite des acomptes qui seront versés à partir de maintenant. «Si, par exemple, un ménage payait jusqu'à présent 200 euros par mois et qu'à partir du mois d'octobre, l'augmentation nécessaire du tarif aurait correspondu à une facture totale de 500 euros, le foyer n'a en réalité qu'à s'acquitter d'une facture de 220 à 230 euros par mois», explique Steve Schneiders.

L'exemple de calcul du fournisseur Enovos, qui gère l'application du plafonnement du prix du gaz presque de la même manière que Sudenergie, est similaire. Chez Enovos aussi, le montant pris en charge par l'État est directement déduit de l'acompte, «mais en fonction de la date de la dernière adaptation des acomptes, cela variera pour les clients», explique le fournisseur sur demande.

Cela s'explique par une précédente adaptation des tarifs, qui a eu lieu à plusieurs reprises depuis l'automne dernier. Et plus un contrat a été conclu tard, plus la réduction convenue était élevée. La différence avec le tarif actuel varie donc en fonction des clients, explique un porte-parole d'Enovos. Mais le prix à payer à partir d'octobre sera finalement similaire pour tous les clients.

En ce qui concerne ce dernier point, selon Steve Schneiders, le fournisseur auprès duquel on achète le gaz ne fait pratiquement aucune différence. Le collaborateur de Sudenergie explique que la valeur de base pour l'augmentation maximale de 15% a été calculée sur la base de la moyenne des tarifs des fournisseurs de gaz luxembourgeois. Par conséquent, les tarifs standard des fournisseurs sont pratiquement identiques.

