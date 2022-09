Dans la loi sur la protection de la nature de 2018, les droits des citoyens ont été réduits. Il en va de même pour la loi sur la protection des monuments historiques de 2022.

Loi sur la protection de la nature

Comment le ministère de l'Environnement étend son pouvoir

Michèle GANTENBEIN Dans la loi sur la protection de la nature de 2018, les droits des citoyens ont été réduits. Il en va de même pour la loi sur la protection des monuments historiques de 2022.

Il y a deux mois, la Cour administrative a rendu un arrêt dans lequel les juges reprochent au ministère de l'Environnement d'appliquer trop strictement la loi sur la protection de la nature et de violer ainsi la Constitution. En l'occurrence, le ministère a refusé à un couple l'autorisation de transformer une maison d'habitation située dans une zone verte.

La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) est désormais contrainte d'agir. Elle a promis de modifier la loi et de présenter un projet avant la fin de l'année. Une réunion avec les membres de la commission parlementaire de l'environnement est prévue ce lundi.

L 'article 68 sur le Recours en annulation, qui a été adopté en 2018, est d'une importance capitale. Il a été introduit contre la volonté du syndicat des communes (Syvicol) et de la chambre d'agriculture. Même le Conseil d'État l'avait alors déconseillé. Dans les lois précédentes (1965, 1982 et 2004), le Recours en réformation était pourtant toujours en vigueur.

La ministre de la Culture Sam Tanson (Déi Gréng) a fait de même et a supprimé le Recours en réformation au profit du Recours en annulation dans la loi sur les monuments historiques de février 2022. Il s'agit d'une modification importante, car elle affaiblit les droits des citoyens.

La ministre de l'Environnement n'est pas d'accord

La ministre de l'Environnement n'est pas de cet avis. Dans une interview accordée au Luxemburger Wort en date du 13 septembre, elle a déclaré : «Le Recours en annulation est un principe général qui a été introduit en 1996 et qui garantit l'accès à la justice. Ce droit civil est garanti par la loi sur la protection de la nature, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un Recours en annulation ou en réformation. Le fait que le Recours en réformation n'existe pas n'est donc pas une atteinte aux droits des citoyens.»

Le Recours en réformation protège beaucoup plus les citoyens. Sébastien Couvreur, avocat

Il est vrai que le Recours en annulation a été inscrit comme principe général dans la loi de 1996 sur l'organisation des juridictions administratives. Le recours en annulation contre un acte administratif est toujours possible, le recours en réformation seulement s'il est explicitement prévu par la loi. Cependant, dans de nombreux domaines, le recours en réformation a été maintenu jusqu'à aujourd'hui.

Ce qui est faux, c'est que les droits des citoyens ne sont pas réduits. «Le Recours en réformation protège beaucoup plus les citoyens», déclare Maître Sébastien Couvreur du cabinet d'avocats Krieger&Associés. «Avec le Recours en Réformation, le juge examine le dossier avec les mêmes pouvoirs que l'autorité administrative qui a pris la décision initiale. Le juge peut donc directement délivrer un permis de construire dans une zone verte s'il estime que le recours est fondé.»

Dans le Recours en annulation, le juge ne peut qu'annuler ou ne pas annuler la décision. Après l'annulation, l'affaire est renvoyée à l'autorité compétente qui doit prendre une nouvelle décision conforme au jugement. «Mais l'administration a parfois des interprétations qui divergent du jugement», explique l'avocat. «Supposons que la ministre de l'Environnement ait refusé la transformation d'un bâtiment et que le juge annule cette décision. En principe, la ministre doit maintenant accorder l'autorisation, mais elle peut la soumettre à certaines conditions». En outre, il peut arriver, même si c'est rare, que l'autorisation soit refusée une deuxième fois - pour des raisons qui n'ont pas été analysées par le juge administratif. Dans le cas du Recours en annulation, il existe en outre le risque que la procédure dure beaucoup plus longtemps.

Si la loi a changé entre-temps et qu'elle est plus favorable sur un point précis au moment de la décision du juge qu'au jour de la décision administrative, le juge prend en compte la loi la plus favorable. Sébastien Couvreur sur le Recours en réformation

Moment de la décision

Il existe une autre différence centrale. «Dans le Recours en réformation, le juge contrôle la régularité de la décision administrative le jour où il statue. Ainsi, si la loi a changé entre-temps et qu'elle est plus favorable sur un point précis au moment de la décision du juge qu'au jour de la décision administrative, le juge tiendra compte de la loi la plus favorable.»

Selon Me Couvreur, le Recours en réformation donne beaucoup plus de pouvoirs aux juges. «Dans le Recours en annulation, le juge ne peut annuler la décision administrative que s'il constate une illégalité au sens large, c'est-à-dire la contradiction avec une règle de droit supérieure, ou une violation d'un principe général du droit, c'est-à-dire une illégalité». Dans le Recours en réformation, le juge statue en «pleine juridiction» ou encore «au fond». «C'est-à-dire qu'il peut réanalyser l'ensemble de l'affaire, les faits, etc. - dans le respect de la loi - et réévaluer comme l'aurait fait l'administration, ce qui est à nouveau un avantage pour les citoyens.»

Alignement des voies de recours

Interrogé à ce sujet, le ministère de l'Environnement explique que le Recours en annulation a également été introduit afin de s'aligner sur les communes en matière de recours. Pour un projet de construction dans une zone verte, il faut un permis de construire du maire et du ministère de l'Environnement. Comme le Recours en annulation s'applique au niveau communal, le ministère a voulu s'aligner. L'alignement garantit que le moment de la décision judiciaire est le même pour la décision communale et la décision de l'État.

Le Recours en réformation n'a jamais donné lieu à des insatisfactions ou à des contradictions entre les décisions judiciaires. Syvicol sur le projet de loi sur la protection de la nature 2018

L'avocat affirme en revanche qu'à sa connaissance, il n'y a jamais eu de problème dans la pratique avec le fait qu'il existe des recours différents du côté de la commune et de l'État pour les permis de construire dans les zones vertes. C'est d'ailleurs ce que disait le Syndicat des communes (Syvicol) en 2017 dans son avis sur le projet de loi sur la protection de la nature. Le Recours en Réformation n'a jamais donné lieu à des insatisfactions ou à des contradictions entre les décisions de justice du point de vue communal, peut-on y lire.

Me Couvreur fait également remarquer que les projets immobiliers nécessitent souvent toute une série d'autorisations, dont des autorisations de commodo ou des autorisations de l'Office des eaux, deux domaines dans lesquels le Recours en réformation s'applique. «Il est de pratique courante que différents recours puissent être introduits en fonction du permis, sans que cela n'ait posé de problème.»

Manque de compétence des juges

Un autre argument en faveur du Recours en annulation se trouve dans le projet de loi sur la protection de la nature de 2018, où le ministère de l'Environnement «insinue» en quelque sorte que les juges n'ont pas les compétences pour prendre une décision de réforme, car le domaine de la protection de la nature et de l'environnement est de plus en plus spécialisé et technique.

Il n'était pas rare que les forestiers aient une appréciation différente de celle du ministère sur des sujets où l'interprétation est forcément possible. Sébastien Couvreur

Il faut savoir ceci : avant 2018, les juges se basaient souvent sur l'avis des fonctionnaires analystes de l'Administration de la nature et des forêts (ANF) pour prendre leur décision de réforme, lorsque ces derniers étaient favorables à un permis, et accordaient un permis sous les conditions listées dans l'avis. «Il n'était pas rare que les gardes forestiers aient un avis différent de celui du ministère sur des sujets pour lesquels une interprétation est nécessairement possible, par exemple le fait de savoir si un projet porte atteinte ou non au paysage naturel», explique Me Couvreur.

Standardisation de la procédure d'autorisation

Mais il n'y a pas si longtemps, la procédure a été modifiée au sein de l'ANF. Les procédures d'autorisation ont été standardisées. Cela signifie que les gardes forestiers, notamment les chef des antennes (arrondissement), ne se prononcent plus sur le contenu d'une demande, par exemple la proportionnalité ou l'impact d'un projet sur la nature et l'environnement. Ils disposent d'une check-list «à l'aide de laquelle ils vérifient quels articles de la loi sur la protection de la nature sont concernés par le projet», a déclaré mi-août le directeur adjoint de l'ANF, Frank Wolff, dans un entretien au Luxemburger Wort.

Ces check-lists ne mènent cependant plus à des expertises techniquement fondées, mais à des analyses purement formelles et juridiques - basées sur la loi sur la protection de la nature. Les réflexions spécifiques sur l'impact possible sur la nature ne sont pas prises en compte. On empêche ainsi qu'en cas de litige, des évaluations différenciées de la part des gardes forestiers et des gardes forestiers en chef parviennent jusqu'au juge et que celui-ci puisse s'en inspirer. Les juges sont privés de bases techniques pour une analyse pour/contre.

Depuis 1979, une nette tendance à la déshumanisation des relations entre l'administration et les citoyens s'est développée. Arrêt de la Cour administrative du 3 mai 2022 contre la CSSF

Des fonctionnaires au service des citoyens

Les 2 et 3 mai 2022, un arrêt a été rendu contre la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Ce jugement est indirectement applicable au ministère de l'Environnement. Les juges administratifs y critiquent la pratique qui consiste à standardiser l'action des fonctionnaires et à limiter l'interaction avec les citoyens. Les juges constatent «que depuis 1979 s'est développée de manière irréfutable une tendance claire à la numérisation, à l'éloignement personnel entre l'administration et les citoyens, tendance encore renforcée par la pandémie, à l'anonymisation et à la déshumanisation des relations entre l'administration et les citoyens».

Les juges constatent en outre «que les moyens techniques permettent une informatisation des procédures dans tous les domaines, mais que cette évolution a pour conséquence une déshumanisation marquée dans laquelle les agents de l'administration se trouvent de plus en plus éloignés des citoyens au service desquels ils sont pourtant censés être».

