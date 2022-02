Ce mardi, Marc Hansen (Déi Gréng) interpellera le gouvernement: la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) adhère-t-elle au programme de la coalition pour le traitement des maladies environnementales?

Maladies liées à la pollution

Comment le CHEM torpille la clinique environnementale

Ce mardi, Marc Hansen (Déi Gréng) interpellera le gouvernement: la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) adhère-t-elle au programme de la coalition pour le traitement des maladies environnementales?

(MKa avec Annette WELSCH) - Finalement, pas de clinique environnementale au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) d'Esch? La décision du directeur général, le Dr René Metz, de ne prendre en charge les patients environnementaux qu'en ambulatoire provoque des remous politiques, dont la Chambre des députés débattra également ce mardi.

En effet, il y a deux ans, la joie était grande lorsque le ministre de la Santé de l'époque, Etienne Schneider (LSAP), a décidé que le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) devait mettre en place une unité dite «clean». Enfin, le programme de coalition prévoit explicitement un service national hospitalier pour la médecine environnementale.

Dans une décision purement politique, Etienne Schneider avait préféré le projet présenté par le directeur général du CHEM de l'époque, le Dr Hansjörg Reimer, d'installer deux lits d'hospitalisation et six places de traitement ambulatoire pour la médecine environnementale sur une surface de 200m² à l'hôpital de Niederkorn, au projet présenté par les Hôpitaux Robert Schuman (HRS).

Pourtant, 500m² au dernier étage d'un nouveau bâtiment auraient été disponibles pour le Service national de médecine environnementale - construit «proprement» du point de vue de la biologie de la construction, protégé de toutes les radiations électromagnétiques et doté d'une entrée propre, de deux lits d'hospitalisation et de douze places de traitement ambulatoire.

Projet pilote en attendant le Südspidol

Le Dr Reimer souhaitait lancer un projet pilote financé par le ministère de la Santé et non par la caisse de santé, en tant que solution transitoire jusqu'à ce que la clinique de l'environnement soit installée de manière permanente dans le futur Südspidol.

Attendre des négociations tarifaires pour le dossier de traitement et les examens de laboratoire spéciaux prendrait trop de temps, avait-il estimé, et il voulait démarrer fin 2020 - début 2021. Il a cependant démissionné le 1er septembre 2020 et le Dr René Metz a pris le poste de directeur général le 1er février 2021.

Le Dr Metz a maintenant réduit le projet. Il envisage tout d'abord une prise en charge ambulatoire des patients environnementaux en créant au CHEM un centre d'accueil pour les patients et les médecins de l'environnement. Les patients, les médecins, les possibilités de recherche du laboratoire d'État ainsi que l'Université du Luxembourg, qui devrait à l'avenir proposer des formations continues en médecine environnementale, devraient y être mis en réseau.

Selon lui, il s'agit d'un concept médical qui existe sous des formes similaires et qui correspond à ce que l'on entend par médecine environnementale dans de nombreux endroits en Europe.

20 ans d'attente pour la médecine environnementale

Les premières discussions sur la médecine environnementale ont été menées par le conseil d'administration du CHEM dès 2001. En 2012, un projet de clinique environnementale a été déposé pour la première fois auprès de la Commission Permanente pour les Hôpitaux (CPH). Celui-ci a toutefois disparu sans bruit dans les tiroirs de la direction de la Santé. En 2013, puis à nouveau en 2018, il a été intégré au programme de la coalition.

Il y est inscrit: une formation initiale et continue en médecine environnementale pour les médecins, le Service national hospitalier de médecine environnementale, des tarifs pour les diagnostics et thérapies reconnus au niveau européen dans le domaine de la médecine environnementale, des analyses de polluants gratuites sur prescription médicale et une stratégie nationale de santé environnementale élaborée par les ministères de la Santé, des Affaires sociales, du Travail, de l'Environnement et de l'Agriculture.

Il y a presque un an, le 4 mars, le député Déi Gréng Marc Hansen avait déjà interpellé sur le thème de la médecine environnementale. Il souhaitait que le gouvernement lui dise où en était la solution transitoire pour la clinique environnementale qui était prévue à l'hôpital Niederkorner, où en était l'adaptation de la nomenclature pour les tarifs des actes de soins en médecine environnementale, où en était le remboursement des analyses de polluants, où en était la stratégie nationale en matière de santé environnementale ou encore la politique d'information sur la médecine environnementale et le suivi des patients.

Le projet CHEM du Dr Reimer sur le Service national de médecine environnementale a été présenté au ministère de la Santé. La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) n'était certes pas présente, mais elle devrait connaître le projet. Il sera intéressant de voir comment elle se positionnera aujourd'hui. En effet, elle devrait en premier lieu s'engager à respecter le programme de la coalition.

Maladies environnementales Les maladies causées par les toxines environnementales sont un problème réel: selon des études menées en Allemagne et au Canada, cinq pour cent de la population en souffre, et 0,5 pour cent même fortement. Pour traiter ces hypersensibilités aux polluants électromagnétiques, microbiologiques ou chimiques, comme les pesticides, les produits de préservation du bois, les métaux lourds, il faut une «clean unit», où il n'y a pas de gaz chimiques ni d'électrosmog, où le personnel ne peut pas porter de cosmétiques, de déodorants, de parfums ni de téléphone portable. La médecine environnementale travaille sur les causes et non sur les symptômes, selon la devise: «Ce n'est qu'en connaissant les causes que l'on peut stopper la maladie».

