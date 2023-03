Il y a dix ans, la monnaie régionale a été introduite pour le canton de Redange. Près de 200.000 Beki sont actuellement en circulation.

Dix ans de Beki

Comment le Beki rassemble la région de Redange

Nadine SCHARTZ Il y a dix ans, la monnaie régionale a été introduite pour le canton de Redange. Près de 200.000 Beki sont actuellement en circulation.

Les chiffres sont impressionnants: depuis l'introduction de la monnaie régionale Beki à l'initiative de l'homme politique Camille Gira, décédé en 2018, un total de 1,72 million d'euros ont été changés en Beki dans le canton de Redange. Rien qu'en 2022, ce montant s'élevait à 246.921 Beki; à la fin de l'année, 197.683 Beki étaient en circulation. Plus de 100 entreprises acceptent cette alternative à l'euro comme moyen de paiement.

Alors que Max Hilbert, coordinateur du Beki, souligne que le Beki a toujours sa raison d'être, les entreprises remarquent un changement. «Chez moi, personne n'a encore payé avec le Beki cette année», déclare Guy Bintz du magasin de matériel artistique «Articulum» à Redange. Si au début, on payait beaucoup avec les billets régionaux, les choses se sont nettement calmées. Ainsi, les clients auraient également payé les cours de peinture avec cette monnaie. De l'argent qu'il a ensuite lui-même dépensé dans d'autres entreprises.

Et c'est justement là que réside l'idée de base du Beki, à savoir renforcer le pouvoir d'achat dans le canton de Redange et promouvoir l'économie circulaire régionale. Selon Max Hilbert, le Beki joue un rôle de multiplicateur. Celui qui paie avec le Beki déclenche une réaction en chaîne d'achats régionaux. Ainsi, l'argent est transmis en moyenne six fois avant d'être à nouveau converti en euros. «Avec 100 Beki dépensés, on obtient un chiffre d'affaires de 600 Beki et donc un pouvoir d'achat lié à la région», explique Hilbert.

Selon lui, un chiffre d'affaires compris entre 10 et 13 millions d'euros a ainsi été généré au cours des dernières années. La raison pour laquelle les entreprises ne changent pas immédiatement la monnaie régionale en euros est une étape logique. Lorsque le Beki est converti en euros, 5% de la somme est investi dans la région - 2% va à l'association Kär, 3% est donné au profit d'œuvres caritatives. Par conséquent, il est avantageux pour les entreprises de collaborer avec d'autres entreprises et de se renforcer mutuellement. Parallèlement, la demande en produits et services régionaux augmente.

Moins de Beki dans les caisses des entreprises

Carine Mangen de «Chaussures Carine» à Redange continue, elle aussi, à investir les Beki qu'elle perçoit dans la région. Chez elle, les Beki atterrissent régulièrement dans la caisse - la plupart du temps, ce sont les mêmes clients qui les utilisent pour payer. Mais elle aussi, comme Guy Bintz, constate une baisse. «J'ai l'impression qu'il y a moins de Beki en circulation qu'avant», fait-elle comprendre.

Guy Bintz d'«Articulum» a nettement moins de Beki dans sa caisse que dans les premières années. Photo: Nadine Schartz

C'est ce que remarquent également Chantal Zossong et Günther Thillmont de la «Spënnchen». Dans cette épicerie, les clients paient également régulièrement avec du Beki. «La monnaie régionale est certes utilisée, mais moins qu'au début», estiment-ils. Ils remarquent qu'il y a quand même beaucoup de Beki en circulation, surtout juste avant l'expiration de la date de validité qui figure sur les billets. «Ils veulent alors les distribuer rapidement», estime Thillmont.

La boulangerie Jos à Beckerich a cependant une clientèle fixe qui paie avec la monnaie régionale. Il n'est donc pas étonnant que la monnaie de Beki fasse partie intégrante de la caisse. Comme la commune de Beckerich verse les subsides aux étudiants en Beki, il arrive parfois que leurs parents les utilisent à la boulangerie, explique la vendeuse Natacha Orben.

Natacha Orben et Nadine Schaus reçoivent régulièrement des Beki. Photo: Nadine Schartz

Alors que le pouvoir d'achat est ainsi renforcé dans la région, les citoyens tirent également profit de la monnaie. «Celui qui sait calculer paie avec le Beki», souligne Max Hilbert, coordinateur du projet. En effet, les citoyens eux-mêmes reçoivent 103 Beki pour 100 euros et ont donc déjà gagné trois Beki rien qu'en les échangeant. Parallèlement, la monnaie incite à changer de mentalité: «Ils réfléchissent plus attentivement à ce qu'ils achètent et où ils le font», poursuit-il.

Les initiatives et les entreprises régionales sont soutenues

«L'homme et l'environnement sont au cœur de l'initiative», souligne Marc Neu de l'association de gestion des Bekis «De Kär». «Par conséquent, on veut continuer à encourager le changement de mentalité dans le domaine économique et socio-économique». Les premiers pas dans ce sens ont déjà été faits: en participant à la plateforme de crowdfunding vibrerlocal, les citoyens pourront à l'avenir soutenir des initiatives de personnes ou d'associations du canton de Redange avec des Beki.

La société anonyme citoyenne Gringgo, qui a été mise sur pied en 2020 dans le canton et qui doit maintenant être développée à l'échelle nationale, met en avant les entreprises locales - tout en impliquant les citoyens. Ainsi, la société vend des actions aux habitants, qui contribuent ainsi à une économie locale plus forte et à de meilleures chaînes d'approvisionnement régionales. L'argent ainsi récolté est à son tour investi dans les entreprises, qui doivent respecter les critères sociaux et écologiques définis. Il s'agit notamment d'une gestion respectueuse de l'environnement, d'une offre écologique et de l'adhésion au Beki.

