En cinquante ans, la population luxembourgeoise a presque été multipliée par deux. Une croissance très inégale à travers le pays, selon les chiffres du recensement 2021.

Recensement 2021

Comment la population a-t-elle évolué dans votre commune?

Emilie CHESNÉ En cinquante ans, la population luxembourgeoise a presque été multipliée par deux. Une croissance très inégale à travers le pays, selon les chiffres du recensement 2021.

Près d'un million d'habitants. C'est ce qui attend le Luxembourg d'ici au siècle prochain, selon les projections de population élaborées par Eurostat. Avec environ 640.000 habitants en 2022, le nombre de résidents au Grand-Duché pourrait ainsi croître rapidement, de 50.000 à 90.000 habitants supplémentaires par décennie jusqu'en 2050. Puis, la croissance devrait ralentir, jusqu’à atteindre le million à l'aube du XXIIᵉ siècle.



Manque de logements disponibles, intensification du besoin de transport, artificialisation des sols... Pour absorber cette évolution significative de sa population, le pays sera face à plusieurs défis de taille. Cela pourrait particulièrement toucher Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange ou encore Pétange. À elles seules, ces cinq villes concentrent aujourd'hui près d'un tiers de la population luxembourgeoise.

Mais, cette croissance pourrait également toucher de plus petites communes. En effet, paradoxalement, sur les cinquante dernières années, ce ne sont pas dans les plus grandes communes que la population a le plus augmenté. Un phénomène constaté par le Service central de la statistique et des études économiques (Statec) dans les résultats du recensement de 2021. Pour mieux comprendre ces évolutions à travers le territoire, nous vous proposons de regarder de plus près ce qu'il s'est passé ces cinquante dernières années dans votre commune.



Sans surprise, c'est la capitale qui enregistre le plus grand nombre d'habitants. Au nombre de 128.097, ils font ainsi de la ville de Luxembourg la seule commune du pays à avoir plus de 50.000 résidents. La suivante, Esch-sur-Alzette, en compte environ trois fois moins.

Depuis 1970, la capitale a gagné près de 52.000 habitants supplémentaires. Si ce total est bien supérieur aux autres communes luxembourgeoises, il ne s'agit pas de l'évolution la plus rapide par rapport au poids démographique de la ville. En effet, sa population a augmenté de 68,2 % sur cinquante ans. À titre de comparaison, la ville qui a gagné le plus d'habitants sur cette période est Weiler-la-Tour. Située à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale, elle comptait 634 habitants en 1970, contre 2.501 en 2021. Le quadruple.

Et Weiler-la-Tour n’est pas un cas isolé. La plupart des communes en deuxième ou troisième couronne de la capitale bénéficient aussi de son attractivité. Par exemple, Junglinster, Mamer ou encore Kehlen ont vu leur population s'envoler à plus de 200 % sur la même période.



Manque de place en zones urbaines

Même constat qu'à Luxembourg-ville dans l'ancien bassin minier, notamment pour Esch-sur-Alzette. Avec 31 % d'augmentation, c'est d'ailleurs la ville dont le nombre d'habitants a le moins progressé ces cinquante dernières années. Il faut dire que la commune enregistre en parallèle la plus grande densité de population. Plus de 2.500 habitants au km². Elle est talonnée par la ville de Luxembourg (2.489,25 habitants au km²), puis Pétange (1.708,72 habitants au km²). Ces densités peuvent être considérées comme fortes puisque, dans le reste du pays, les trois quarts des communes ont une densité inférieure à 300 habitants au km². La moins densément peuplée, Kiischpelt, n'en compte qu'environ 37 au km².

À cette forte concentration de la population, s'ajoute un manque de terrains disponibles pour loger les nouveaux arrivants. Seulement 7 % environ des terrains de la ville de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette restent encore non bâtis, contre 18,5 % pour Junglinster et 26 % pour Kehlen par exemple. Logique, donc, que dans ces villes fortement urbanisées, la population ait moins augmenté qu'ailleurs dans le pays.

Au contraire, depuis plusieurs années, les communes plus petites et plus rurales connaissent à leur tour une forte croissance démographique. Cela est particulièrement visible sur la dernière décennie. Ainsi, Feulen, Waldbillig, Schieren ou encore Ell ont gagné autour de 1.000 habitants entre 2011 et 2021.

Weiswampach est aussi un bon exemple de ce phénomène. Et pour cause, elle enregistre un taux de croissance de 63 % en dix ans, la plus forte augmentation du pays. Dans la commune du nord, située à la croisée des frontières belge et allemande, 1.241 personnes se sont donc installées depuis 2011, portant le nombre d'habitants à 2.225.

Une sacrée remontée pour une commune qui perdait encore des habitants dans les années 1970. Il faut dire que Weiswampach est devenu un petit eldorado pour les entreprises, notamment belges. S'y trouve, par exemple, Jost Group, géant belge du transport, mais également des sociétés financières et d'audits, ainsi qu'un tissu de petites et moyennes entreprises.

Résultat, cette évolution de la population change le visage de ces petites communes. Mais, cette expansion urbaine, dans des zones traditionnellement agricoles ou forestières soulève de nombreuses inquiétudes pour les habitants installés de longue date. Prix de l'immobilier, augmentation du nombre de résidents non luxembourgeois ou encore hausse du trafic routier pourraient ainsi peser dans les urnes lors des élections communales, en juin prochain.

