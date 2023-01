Dans le nord du pays, on fabrique encore du drap selon une tradition ancestrale. Les origines de la «Duchfabrik» remontent au 19e siècle.

Luxembourg 6 5 min.

Draperie

Comment la laine devient tissu à Esch-sur-Sûre

Dans le nord du pays, on fabrique encore du drap selon une tradition ancestrale. Les origines de la «Duchfabrik» remontent au 19e siècle.

Par Christiane Schmalen

La «Duchfabrik» (draperie) date à l'origine du 19e siècle et a fonctionné jusqu'en 1975. Mais aujourd'hui, à Esch-sur-Sûre, on fabrique à nouveau du tissu selon l'ancienne tradition, le «Duch vum Séi». Depuis 1995, on tisse à nouveau sur les machines remises en état entre 1991 et 1995. Si le parc était autrefois entraîné par la Sûre, c'est aujourd'hui un moteur électrique qui fait fonctionner ces machines datant des années 1857 à 1948.

À la découverte du patrimoine culturel du Luxembourg Ce week-end, des lieux classés monuments historiques sont à visiter.

Cinq des 17 appareils sont encore en service: la batteuse mélangeuse, les machines de cardage, ainsi que deux métiers à tisser. Les machines pour le filage, pour la préparation des bobines de fil pour les métiers à tisser, ainsi que celles pour le lavage, le foulage et le peignage sont exposées, mais ne sont plus utilisées. Ces étapes de travail sont délocalisées de la draperie vers une entreprise située en Allemagne.

Pour que la laine vierge devienne un tissu, elle passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, elle est lavée. Pour les petites quantités, le producteur la lave lui-même à la main, pour les grandes quantités, cette opération est effectuée par une entreprise spécialisée. Ensuite, la laine sèche est battue trois fois dans la batteuse mélangeuse pour être assouplie et nettoyée, ce qui permet en outre de mélanger différentes couleurs et types de laine.

Dix étapes bien précises

La machine de la draperie n'est équipée que pour de petites quantités. Les petits producteurs de laine de la région ont la possibilité de déposer sur rendez-vous leur laine à la «Duchfabrik» pour qu'elle soit préparée dans la batteuse mélangeuse et la cardeuse, l'étape suivante, en vue d'un traitement ultérieur (feutrage ou filage manuel).

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 La batteuse mélangeuse de l'usine de draps n'est configurée que pour de petites quantités. Photo: Christiane Schmalen

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La batteuse mélangeuse de l'usine de draps n'est configurée que pour de petites quantités. Photo: Christiane Schmalen Cette mécanique est utilisée pour créer des motifs sur le métier à tisser des années 1960. Photo: Christiane Schmalen Dans la draperie, il y a, entre autres, un métier à tisser des années 1960. Photo: Christiane Schmalen Cette machine date de 1915. Photo: Christiane Schmalen

Une fois que la machine à carder a séparé et lissé les fibres de laine, la laine est filée en fils solides, teintée et enroulée sur des bobines spéciales ou sur des navettes de tissage avant que le processus de tissage proprement dit puisse commencer.

Et ainsi naquit le folklore luxembourgeois Il dansera devant le Grand-Duc ce mercredi 22 juin, à l'occasion de la Fête nationale. Nous avons rencontré Ferdinand et Tilly Steinborn, sa femme, ayant tous deux contribué à la naissance du groupe folklorique Uucht-La Veillée.

Après le tissage, on obtient une étoffe aérée et lâche. Une autre étape est nécessaire pour en faire une couverture chaude ou une écharpe douillette : le foulage. À l'aide d'eau chaude et de frottements, le tissu est légèrement rétréci afin de le rendre plus dense et plus doux.

Enfin, la toile sèche et foulée peut être affinée en la travaillant dans la machine à fabriquer des pièces. Cette machine, autrefois équipée de têtes de cardes, un chardon, rend la surface de la toile légèrement rugueuse dans une seule direction. Le sens du cardage du tissu permet à l'eau de s'écouler sur le manteau en cas de pluie, son propriétaire restant au sec.

De «Escher Tiirteg» à «Duch vum Séi»

L'origine de la draperie remonte à une machine à laine installée en 1807 par Martin Schoetter. Peu à peu, d'autres machines sont venues s'y ajouter, jusqu'à ce que, à partir de 1866, le drap fini puisse être entièrement fabriqué à Esch-sur-Sûre. Après le rachat de l'usine par les frères Demuht en 1901, la production du célèbre «Eschter Tiirtech», très apprécié pour la fabrication d'uniformes _ par exemple pour l'armée ou les CFL - a commencé.

Ce modèle date de 1930. Photo: Christiane Schmalen

Actuellement, la «Duchfabrik» produit des couvertures, des ponchos et des écharpes. En collaboration avec la Ligue HMC de Capellen et le Forum pour l'emploi de Diekirch, des boîtes à crayons et des coussins remplis de laine sont cousus.

100% de laine régionale

En 1960, 23 ouvriers travaillaient dans la draperie. Aujourd'hui, une seule personne travaille à temps plein dans l'usine: Leo Van Rijen. Il s'occupe principalement du tissage et fait des démonstrations pour les visiteurs du musée. Pendant ce temps, Jean-Marie Reimen, technicien en construction mécanique, s'occupe, en plus d'autres responsabilités au sein du Parc Naturel de la Haute-Sûre, des aspects organisationnels de la «Duchfabrik».

Depuis 2017, l'ingénieur en mécanique Jean-Marie Reimen tente d'instaurer davantage de coopération avec les producteurs de laine de la région. Photo: Christiane Schmalen

Ainsi, depuis 2017, il essaie d'instaurer davantage de coopération avec des producteurs de laine de la région. Au début, cela s'est avéré difficile, car les connaissances en matière de production de laine n'étaient plus d'actualité chez de nombreux bergers locaux. Aujourd'hui, la part de laine provenant de la Grande Région représente déjà plus de 50% de la laine totale transformée. Celle-ci est certes en partie un peu plus rugueuse que les fils de laine finis commandés à une usine allemande, mais pour ces derniers, l'origine de la laine n'est généralement pas traçable.

Chacun peut participer à sauvegarder le patrimoine luxembourgeois Le ministère de la culture a dévoilé son plan d'action pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel luxembourgeois. Avec une particularité: tout le monde peut désormais participer et proposer un événement ou une tradition, qui seront examinés par une commission.

L'objectif de la draperie est de se fournir entièrement en laine auprès des bergers régionaux, même si cela implique de renoncer à une large palette de couleurs. En effet, les lots de laine doivent être teints individuellement. Ce n'est pas forcément un inconvénient, car cela contribuerait à l'originalité des produits fabriqués à Esch-sur-Sûre.

Les produits de la draperie peuvent être achetés dans la boutique d'Esch-sur-Sûre même, parfois aussi sur les marchés, au Klimbim à Wiltz ou à la Robbescheier à Munshausen. Les heures d'ouverture de la draperie et du parc naturel varient en fonction de la saison. Pour plus d'informations, consultez leur site web.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Une sélection des produits proposés dans la boutique. Photo: Christiane Schmalen

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Une sélection des produits proposés dans la boutique. Photo: Christiane Schmalen Une sélection des produits proposés dans la boutique. Photo: Christiane Schmalen

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Laura Bannier)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.