Il y a environ 100 ans, Jean Krier a révolutionné la pâtisserie avec une nouvelle pâte à sucre et beaucoup d'imagination. Mais qui était ce Luxembourgeois talentueux qui, dans son pays d'adoption, la Grande-Bretagne, a créé de merveilleux gâteaux qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier?

Comment Jean Krier a changé le monde de la pâtisserie

Manon KRAMP Il y a environ 100 ans, Jean Krier a révolutionné la pâtisserie avec une nouvelle pâte à sucre et beaucoup d'imagination. Mais qui était ce Luxembourgeois talentueux qui, dans son pays d'adoption, la Grande-Bretagne, a créé de merveilleux gâteaux qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier?

Lors de l'actuel jubilé de la reine Elizabeth II, les gâteaux que le Luxembourgeois Jean Krier a créés en 1953 à l'occasion du couronnement de Sa Majesté auraient encore certainement fait sensation.

Il y a près de 70 ans, ils ont en tout cas valu au pâtissier à la charmante moustache travaillant à Cheltenham, en Angleterre, une attention internationale. Les œuvres en deux parties se composaient d'un coussin sur lequel trônait une couronne. La texture mate de la surface du gâteau ressemblait à du velours rouge et pourpre, bordé de galons et de tresses dorés, tandis que la couronne semblait coulée dans de l'or massif, parsemée de perles de sucre argentées et de gelées de fruits colorées imitant des pierres précieuses étincelantes. Tout était comestible et les détails minutieusement travaillés à la main rendaient l'effet «trompe-l'œil» parfait.

Rien ne laissait pourtant présager que ce garçon, né le 6 septembre 1886 à Bech-Kleinmacher, septième de dix enfants d'une famille de viticulteurs, jouerait un jour un rôle important dans le monde de la pâtisserie. En effet, le jeune garçon ne voulait pas entendre parler du métier de vigneron, il préférait la gastronomie. Après des débuts comme cuisinier, il a suivi un apprentissage de pâtissier à Nancy. Littéralement tout sauf une partie de plaisir.

Trois ans sans salaire, seulement logé et nourri. Pas de jour de congé et une seule semaine de congé par an pour rentrer à la maison. Notes issues des écrits biographiques de Jean Krier

«Trois ans sans salaire, seulement logé et nourri. Pas de jour de congé et une seule semaine de congé par an pour rentrer à la maison», notait-il dans ses écrits biographiques, que sa petite-nièce Aline Pütz a parcourus à la recherche d'informations sur son illustre parent. La vie trépidante de Jean Krier la passionne, car le jeune apprenti n'a pas baissé les bras, a travaillé brièvement à Paris et est devenu en 1908 chef pâtissier à Remiremont dans les Vosges, où il a appris à fabriquer des gâteaux à plusieurs étages et du nougat.

En 1908, il fréquenta l'école de décoration pâtissière de Bâle, dirigée par M. Villmann, qui lui écrivit un jour de Cheltenham, en Angleterre, pour lui demander s'il souhaitait occuper un poste à la «Maison Kunz - Chalet Suisse».

2 Les fleurs naturalistes en pâte à sucre dans un vase filigrane étaient la spécialité de Jean Krier. Photo: DR

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les fleurs naturalistes en pâte à sucre dans un vase filigrane étaient la spécialité de Jean Krier. Photo: DR Photo: DR

«Yes» et «Miss» étaient les seuls mots que Jean Krier connaissait en anglais lorsqu'il s'est rendu dans l'élégante ville de Cheltenham fin janvier 1909, où il a dîné le premier soir dans la famille de Gamaliel Kunz, pâtissier au «Chalet Suisse» local - et a fait la connaissance de sa nièce Bertha Ramseyer. Jean Krier est resté en Angleterre, est devenu chef pâtissier dans une nouvelle succursale à Cheltenham et Bertha, qu'il a épousée en décembre 1910, s'est occupée des affaires.

Il avait mis au point une pâte à sucre modelable que l'on pouvait pétrir, rouler, étirer et presser dans de petits moules. Rien de tel n'existait jusqu'alors et il a fait breveter son invention. Michael Krier, le fils de Jean Krier

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean et Bertha ont racheté la Maison Kunz et ont développé leur activité. «Quand j'ai commencé, nous étions cinq employés et tout était fait à la main. Quand j'ai arrêté, j'avais 22 employés», a déclaré Jean Krier en 1972 lors d'une interview dans le journal Cheltenham Chronicle and Gloustershire Graphic. En 1936, cependant, Bertha est décédée. «Gérer l'entreprise seul n'était pas facile», écrivait Jean dans ses notes. Il a continué et le succès lui a donné raison.

«Il s'est même fait connaître bien au-delà des frontières du Royaume-Uni pour ses magnifiques créations en sucre et en chocolat», rapporte Aline Pütz.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Michael Krier se souvient bien du métier extraordinaire de son célèbre père ... Photo: DR

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Michael Krier se souvient bien du métier extraordinaire de son célèbre père ... Photo: DR ...qui a posé pour une photo en 1908 pendant son apprentissage. Photo: DR

Michael Krier, le fils de Jean né en 1942 de son deuxième mariage avec Lucy Hamilius d'Esch-sur-Alzette, que ce dernier a rencontrée en 1939 par le biais de son travail pour le gouvernement luxembourgeois à Londres et épousée en 1941, se souvient lui aussi très bien des gâteaux extravagants au sucre filigrané qui ont fait la réputation de son père.

«Il avait mis au point une pâte à sucre modelable que l'on pouvait pétrir, rouler, étirer et presser dans de petits moules. Rien de tel n'existait jusqu'alors et il a fait breveter son invention», raconte Michael Krier, qui vit près de Cheltenham et enseignait auparavant l'histoire.

La pâte à sucre et les moules que Jean Krier a mis au point dans les années 1920 et qu'il a constamment affinés au fil des ans étaient une nouveauté à l'époque. Aujourd'hui, des produits similaires sont devenus indispensables pour les pâtissiers et sont même disponibles pour les non-initiés.

Des fleurs comestibles et des livres

«Mais comme la plupart des enfants, j'ai pris le travail de mon père comme quelque chose de naturel», explique Michael Krier. «Il avait un magasin dans la rue principale de Cheltenham et faisait de beaux gâteaux. Il travaillait dur. Son affaire marchait très bien et la Maison Kunz était extrêmement populaire, si bien que les clients faisaient la queue, surtout le samedi matin».

Les clients venaient le voir pour des commandes spéciales et il transformait leurs souhaits en œuvres d'art comestibles. Michael Krier, le fils de Jean Krier

Selon lui, son père fabriquait surtout des gâteaux pour des occasions spéciales. «Les clients venaient le voir pour des commandes spéciales et il transformait leurs souhaits en œuvres d'art comestibles». Bien sûr, on grignotait aussi dans la maison Krier. «J'adorais ses gâteaux et j'aimerais pouvoir en goûter quelques-uns aujourd'hui», dit Michael Krier avec de la nostalgie dans la voix.

«La cour grand-ducale était enthousiasmée par ses œuvres et Monni Jeng recevait souvent des commandes du palais», rapporte également Aline Pütz à propos de son parent qui portait le titre de Fournisseur de la Cour.

En effet, les clients britanniques n'étaient pas les seuls à apprécier son talent, la grande-duchesse Charlotte faisait également partie des clientes de longue date de Krier, pour laquelle il créait des friandises artistiques pendant son exil à Londres et plus tard, lorsqu'elle s'y rendait à l'ambassade du Luxembourg. Pour la monarque, il confectionna par exemple un gâteau d'anniversaire en forme de coussin sur lequel était posé un livre relié en cuir avec les armoiries du Luxembourg et le titre «Vive la Grande-Duchesse». L’illusion était stupéfiante, le gâteau étant finalement composé de biscuit et de sucre.

«Pour la réunion annuelle des Luxembourgeois à l'ambassade du Luxembourg à Londres, mon père imaginait toujours de nouvelles créations et les invités avaient du mal à croire qu'il s'agissait vraiment de gâteaux», raconte Michael Krier.

Pour le couronnement de la reine Elizabeth II, Jean Krier a conçu en 1953 un gâteau «trompe-l'œil» avec un coussin en velours sur lequel trône une couronne en or. Photo: DR

En 1953, les 25 gâteaux d'apparat conçus par Jean Krier pour le couronnement de la reine Elizabeth II ont fait sensation. Les grands exemplaires auraient pesé environ 30 livres, couronne comprise. L'un de ces gâteaux a été offert aux invités de l'ambassade luxembourgeoise en présence du grand-duc héritier Jean, de sa jeune épouse Joséphine-Charlotte et de la princesse Elisabeth de Luxembourg, qui n'ont pas tari d'éloges sur Jean Krier.

Pourtant, la météo britannique avait failli avoir raison des gâteaux de la couronne. «Une vague de chaleur s'est soudainement installée et je me souviens de la panique qui a éclaté lorsque le thermomètre a fait des clics et des clics et que les sucreries exposées dans la vitrine ont commencé à fondre. Mon père a réussi à refroidir les gâteaux juste à temps. On voit toutefois sur le plus grand que la croix de la couronne était ensuite légèrement de travers», raconte Michael Krier.

Le cottage des Cotswolds, sculpté dans les moindres détails, était composé de fudge et était comestible. Photo: DR

Outre les gâteaux, le chef pâtissier Krier confectionnait également de délicieux chocolats et des œufs de Pâques joliment décorés, et son répertoire ne semblait pas connaître de limites. Il a même construit un cottage typique de sa région d’adoption, un caramel mou, qu'il a méticuleusement façonné avec une façade en briques composée de centaines de tuiles, des encadrements en grès pour les fenêtres, des tuiles et un jardin avec des arbres fruitiers en fleurs.

«Cela ressemblait presque à notre maison actuelle», dit Michael Krier, lui-même père de deux fils, qui vit toujours avec son épouse près de Cheltenham, dans les pittoresques Cotswolds.

Mon père possédait plusieurs livres historiques sur la pâtisserie en France et en Suisse, qui l'ont inspiré. Michael Krier, le fils de Jean Krier

Mais qu'est-ce qui a inspiré les idées de ce pâtissier d'exception? Il y avait d'abord les souhaits de ses clients, qu'il réalisait avec beaucoup d'imagination. «Mon père possédait également plusieurs livres historiques sur la pâtisserie en France et en Suisse, qui l'ont inspiré», explique Michael Krier. Sa préférence allait aux fleurs: de minuscules fleurs et feuilles jusqu'à des tulipes, des œillets filigranés ou même des fleurs de lotus flottant dans un bol d'eau. «Sa spécialité était les roses en sucre», souligne Krier.

Jean Krier a également démontré son talent artistique en tant que photographe. Nombre de ses photographies illustrent la vie quotidienne à la Moselle et il a expérimenté des montages photographiques originaux.

«Quand il est arrivé en Grande-Bretagne en 1909, il a commencé à prendre des photos pour montrer à sa famille à quoi cela ressemblait et ce qu'il faisait», raconte son fils, qui a suivi avec succès les traces de son père en tant que photographe. «Il a arrêté de prendre des photos quand j'étais petit, mais j'ai retrouvé son vieil appareil et il m'a soutenu».

En prison à cause de son accent

Mais sa passion pour la photographie a également conduit Jean Krier en prison, lorsqu'il est allé prendre des photos sur la côte à Soundersfoot en août 1915. Comme c'était la guerre, il s'était inscrit en tant qu'étranger auprès de la police locale, mais lorsqu'il a déballé son appareil photo sur la plage, un soldat lui a fait remarquer que les prises de vue étaient interdites pour des raisons militaires.

Lorsqu'il a entendu l'accent luxembourgeois de Krier, il l'a pris pour un Allemand. Pendant huit jours, Jean Krier est resté en isolement. «Dans le coin, un seau et pour manger, il y avait du pain noir et des légumes non épluchés», nota-t-il plus tard dans son journal.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Une vague de chaleur a failli faire fondre les gâteaux exposés dans la vitrine à l'occasion du couronnement de la reine en 1953. Photo: DR

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Une vague de chaleur a failli faire fondre les gâteaux exposés dans la vitrine à l'occasion du couronnement de la reine en 1953. Photo: DR À 84 ans, Jean Krier a créé son dernier gâteau: un gâteau de fête à deux étages avec un bouquet de roses pour le mariage de son fils. Photo: DR En présence du Grand-Duc héritier Jean (à droite), le gâteau conçu par Jean Krier pour les Jeux Olympiques de Londres en 1948 est découpé. Londres en 1948. Photo: DR

Malgré son succès sur l'île britannique, Jean Krier a gardé des contacts avec son ancienne patrie. «Chaque année, nous allions au Luxembourg pour rendre visite à la famille», raconte Michael Krier, qui parle également le luxembourgeois. «Malheureusement, je ne l'utilise presque plus», explique-t-il en riant.

Aline Pütz se souvient elle aussi très bien des visites du talentueux pâtissier. «Quand j'étais jeune, je ne savais toutefois pas que Monni Jeng était si célèbre», admet-elle. En 1954, Jean Krier a vendu la Maison Kunz. Son père est resté actif jusqu'à un âge avancé, explique Michael Krier. «À 84 ans, il a encore fait notre gâteau de mariage à deux étages avec un bouquet de roses dans un vase et l'a magnifiquement décoré à la main», dit-il avec émotion. «C'était le seul gâteau qu'il avait confectionné à la maison».

Jean Krier, pâtissier de talent, est décédé le 14 janvier 1978 à l'âge de 91 ans.

Cet article est paru pour la première fois dans le Télécran (édition n° 29/2022)



