Dans la capitale, les beaux pavés clairs sont tachés à de nombreux endroits. La Ville de Luxembourg s'y attaque.

Luxembourg 3

Dans la capitale

Comment effacer les taches sombres sur le sol?

Jeff WILTZIUS Dans la capitale, les beaux pavés clairs sont tachés à de nombreux endroits. La Ville de Luxembourg s'y attaque.

Sur de nombreuses places rénovées de Luxembourg-Ville, on trouve un nouveau revêtement de sol clair en pavés. C'est le cas notamment de la place de Paris et du Royal Hamilius. Ou encore devant l'hôtel de ville, où la place Guillaume-II est entièrement rénovée depuis huit ans.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Die Flecken lassen sich nicht mit einfachem Wasser säubern. Foto: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Die Flecken lassen sich nicht mit einfachem Wasser säubern. Foto: Chris Karaba Immer mehr Menschen nutzen den öffentlichen Raum. Foto: Chris Karaba Der ansonsten schöne Royal-Hamilius ist mit dunklen Flecken überhäuft. Foto: Chris Karaba

Pourtant, dans de nombreux endroits, ces revêtements de sol coûteux sont tachés de manière inesthétique. Un problème qui donne souvent lieu à des réclamations. «Avec un revêtement de sol clair, les effets sont bien sûr plus visibles qu'avec un revêtement foncé», explique le service de presse de la capitale, interrogé par le Luxemburger Wort. Toutefois, le revêtement clair a aussi ses avantages. «Les places publiques ont un aspect beaucoup plus sympathique avec des pierres claires et, en été, elles ne se réchauffent évidemment pas aussi vite que des pierres plus foncées».

Un simple nettoyage ne suffit pas

Les différentes taches apparaissent lors d'événements, de marchés ou de kermesses avec des stands de nourriture. Il peut s'agir, entre autres, de graisse de frites ou d'huile de camion - des taches qui ne peuvent pas être éliminées par un simple nettoyage.

Un café avec vue sur la Tour Eiffel On a l'impression d'être dans un arrondissement parisien. Pourtant, cette petite tour Eiffel se trouve en plein cœur de la ville de Luxembourg.

La place de Paris n'est pas la seule concernée. «Ce sont tous les endroits où de nombreuses personnes se rassemblent, mangent, boivent et polluent ainsi les sols», explique la porte-parole. La vie nocturne laisse également des traces, notamment dans la vieille ville ou au Royal Hamilius. «L'utilisation plus intensive de l'espace public est un phénomène que l'on constate de plus en plus».

Le service hygiène nettoie régulièrement les places, notamment après un événement ou lorsque des salissures importantes sont constatées. Mais pour éliminer les taches tenaces, la capitale a fait l'acquisition d'un nouvel appareil. Les premiers essais sont en cours, dit-on. Le nettoyage est réalisé à la main, avec de l'eau et un jet haute pression.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.