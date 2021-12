La Santé recommande d'appliquer le Covidcheck à la maison pour les fêtes. Le psychologue Sacha Bachim explique comment s'y prendre avec les sceptiques à la vaccination.

Pandémie au Luxembourg

Comment éviter les tensions sur le covid à Noël

(tb avec Jean-Philippe Schmit) Testé, vacciné ou guéri. L'administration de la Santé conseille d'appliquer le Covidcheck avant de recevoir ses invités pour la dinde de Noël, car le covid risque de jouer les trouble-fêtes. Voire même pour tous les rassemblements de plus de dix personnes a recommandé le gouvernement ce mercredi.

Dans son dernier bulletin hebdomadaire du 13 au 19 décembre, la Santé note que le cercle familial reste la source de contamination la plus fréquente (37,4%). Cette proportion pourrait être encore plus élevée à la rentrée, car c'est seulement pendant les vacances que beaucoup ont la possibilité de rendre visite à d'autres membres de la famille.

«Comme la règle des 3G existe dans le privé, il n'est pas vraiment nécessaire de savoir qui est vacciné ou non», estime le psychologue Sacha Bachim. Selon lui, il suffit que l'application CovidCheck affiche un feu vert et il déconseille de demander à chaque invité son statut vaccinal. Voire même toute discussion à ce sujet qui est hautement inflammable. Car la question de la vaccination divise la société. Avec d'un côté les partisans de l'injection vaccinale, à savoir notamment le personnel soignant qui se mobilise toutes les deux semaines pour une minute de silence ou encore le collectif Nous, citoyens du Luxembourg. Ce dernier veut s'opposer de manière pacifique aux manifestations violentes. Et ces divisions risquent de déchirer également les familles.

Mais que faire si une personne ne se plie pas aux règles du système 3G ? Cette personne ne devrait pas être présente à la table selon Sacha Bachim : «Objectivement, inviter une telle personne représente déjà un danger.» Car rester dans un espace clos à plusieurs est propice à la propagation du virus. Le psychologue attire en outre l'attention sur la responsabilité de l'hôte de protéger les autres invités de tels dangers. Pour ménager les tensions, il convient de rappeler les recommandations du gouvernement, cela permet de montrer que l'hôte se réfère à «la situation légale actuelle».

Une fois assis à table, il vaut mieux éviter de parler de covid pendant les fêtes. Même si cela reste compliqué, car de nombreux esprits peuvent déjà s'échauffer si la fenêtre doit rester ouverte ou fermée.

Pour le psychologue Sacha Bachim, il faut éviter de parler du covid à Noël et se réjouir des retrouvailles familiales. Photo: Sacha Bachim

«Si le sujet est tout de même abordé, il y a un risque de confrontation entre les différents membres de la famille», explique Sacha Bachim. Et la fête de Noël n'est pas le meilleur moment pour convaincre un membre de sa famille avec des statistiques. Selon lui, le potentiel de conflit est en réalité plus élevé que d'arriver à faire changer d'avis un anti-vaccin.

«Au lieu de discuter de la question sur le fond, il est préférable de passer au niveau émotionnel», conseille Sacha Bachim. La grande majorité des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner le feraient par peur. «Ce sont des sentiments réels pour lesquels il faut faire preuve de compréhension», explique le psychologue. «Après tout, les partisans de la vaccination ont aussi peur».

Il propose d'expliquer les raisons qui se cachent derrière les décisions respectives. Il s'agit de comprendre les motivations de la personne en face de soi. Il faut poser beaucoup de questions et partager ses propres expériences. «On ne sait jamais comment cela peut se répercuter», souligne le professionnel de santé.

On obtient plus de résultats avec la compréhension qu'avec des reproches du genre «Tout ce que tu dis, c'est des conneries». A Noël, l'occasion doit être saisie pour passer plutôt à autre chose et donc de mettre de côté les débats autour de la vaccination et les mesures sanitaires. Noël est avant tout un moment familial où il faut se réjouir de la présence de tout le monde. Car même les oncles ou tantes les plus sceptiques restent tout de même des membres de la famille.

