Une nouvelle organisation de la circulation, une école avec maison relais et un centre-ville piétonnier: il se passe beaucoup de choses dans la commune du Nord.

Comment Ettelbruck va changer de visage

Nico MULLER

Au cours des dernières années, Ettelbruck, ville commerçante, scolaire et sportive, mais aussi principal nœud de communication aux portes de l'Oesling, a subi de nombreuses transformations. Outre la commune, l'État et la société nationale des chemins de fer CFL en ont été et en seront encore pour quelque temps les principaux acteurs de cette évolution.

L'extension de l'A7 jusqu'à Ettelbruck se précise Les plans du tronçon de 1,5 km sont prêts. Les travaux devraient commencer à l'automne 2024.

C'est surtout le quartier de la gare, et l'édifice en lui-même, qui est en train de changer entièrement de visage, depuis un certain temps. Parallèlement, l'administration des Ponts et chaussées a également commencé les travaux de la nouvelle route de délestage, qui part de la rue du Canal et passe sous l'ancienne gare jusqu'au pont Patton, lui aussi neuf.

Du côté de la commune, la construction d'un nouveau parking sur la digue, avec ses 480 places de stationnement, est sans doute le projet le plus important de ces dernières années. De nombreux autres projets ont pu être réalisés, parmi lesquels une série de travaux de rénovation des routes ou encore l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable grâce au forage d'un nouveau puits dans les «Buchen».

Beaucoup de travail de planification

Les dernières années ont été marquées par un important travail de planification au sein de l'administration communale. L'accent a été mis sur un nouveau concept de vélo pour la ville de 9.600 habitants, sur les aménagements du parc de l'Alzette et de la place du Marché ainsi que sur la construction de la nouvelle école et de la maison relais à Warken.

Le vote par correspondance peut être demandé dès ce 20 mars Les élections auront lieu dans douze semaines. Mais il existe d'autres possibilités de participer que de se rendre aux urnes le 11 juin.

Cette école devrait pouvoir accueillir jusqu'à 400 enfants. Cependant, les plans sont actuellement en suspens, comme le précise le bourgmestre Jean-Paul Schaaf (CSV) dans un entretien avec le Luxemburger Wort. Les plans des Ponts et Chaussées doivent encore être définis pour la construction d'une route de contournement à partir de la route de Bastogne à Ettelbruck, qui devrait déboucher sur le site envisagé pour la construction de l'école, près de la chapelle de Warken.

Minimiser le trafic

La décision de construire une école décentralisée a notamment pour objectif de minimiser la circulation due aux transports scolaires dans le centre-ville. En outre, chaque enfant qui fréquentera à l'avenir l'école de Warken devrait en principe pouvoir s'y rendre à pied. Lorsque la nouvelle école sera opérationnelle, tous les enfants restants seront temporairement répartis dans les bâtiments des deux écoles maternelles d'Ettelbruck ainsi que dans la grande maison relais Kannerbuerg, afin que l'actuelle école principale de la place Marie-Thérèse soit complètement libérée de ses activités scolaires et puisse être rénovée de fond en comble.

La place Marie-Adélaïde sera bientôt en partie transformée en zone piétonne. Photo: Nico Muller

Après la rénovation de la passerelle en direction du terrain de la digue - un projet réalisé suite à une suggestion des citoyens - qui constitue la première partie du réaménagement de la place du Marché, environ la moitié de cette place aura le look d'une zone piétonne dans les mois à venir. Cela entraînera la suppression de 60 places de stationnement. Une aire de jeux y sera aménagée, ainsi qu'un pavillon de restauration. Lorsque, dans quelques années, la partie inférieure de la rue Prince Henri sera également transformée en zone piétonne, le visiteur d'Ettelbruck trouvera ainsi une zone piétonne depuis le terrain de la digue, où il peut se garer longtemps et à un prix avantageux, jusqu'à la gare.

Nouveau parc

Le réaménagement du parc de l'Alzette tient également à cœur aux responsables communaux. Entre le pont de l'Alzette et le pont de chemin de fer, un lieu offrant une grande qualité de séjour doit être créé cet été. Il s'agira d'un parc accueillant et agréable, avec des bancs et des tables, et même des sièges directement au bord de la rivière. En outre, la piste cyclable qui passe par là sera élargie, tandis que le mini-golf disparaîtra probablement. Le long du parc, l'Alzette sera également renaturée afin de permettre à certaines espèces de poissons de frayer à nouveau.

De nombreux chantiers feront également partie du paysage urbain d'Ettelbruck dans les années à venir. Photo: Nico Muller

La suite du développement de la ville de Patton dépend également de la fusion avec les communes de Diekirch, Erpeldange, Bettendorf et Schieren pour former la grande commune de la Nordstad.

En tant que commune fusionnée de la ville du Nord, on remplira encore plus qu'avant une mission nationale. Jean-Paul Schaaf, bourgmestre d'Ettelbruck

En fait, il était prévu de prendre une décision à ce sujet dès cette législature, mais finalement, le long passage à vide pendant la pandémie a réduit les possibilités d'action des décideurs. C'est pourquoi les communes de la Nordstad, surtout les plus petites, ont suggéré de laisser aux prochains conseils communaux le soin de donner la direction future. Certains conseils se retirent de la politique et ne pensent donc pas qu'il soit bon de prendre une décision aussi importante juste avant les élections.



La Nordstad aura son centre d'intervention Un CIS pour les secouristes est en cours de construction à Fridhaff. La procédure est en cours, la date de début de la construction n'est pas encore connue.

Jean-Paul Schaaf est confiant quant à l'aboutissement de la fusion. La commune fusionnée de la Nordstad remplirait encore plus qu'avant une mission nationale, car elle aurait plus de poids face au gouvernement.

D'autant plus que celui-ci mettrait à la disposition de la Nordstad, en tant que centre de développement et d'attraction d'ordre national, des moyens financiers supplémentaires à hauteur de douze millions d'euros par an et qu'il devrait à l'avenir penser davantage à la Nordstad dans le cadre de sa politique de décentralisation.

La Nordstad deviendrait plus attractive pour l'emploi, de meilleurs services pourraient être proposés, les problèmes de mobilité et d'approvisionnement pourraient être mieux résolus et de manière plus professionnelle. Le citoyen ne peut donc que profiter d'une fusion, selon le bourgmestre.

2 Le bourgmestre Jean-Paul Schaaf est confiant quant à la fusion des cinq communes du nord de la ville. Photo: Nico Muller

«Volontiers continuer comme ça»

À Ettelbruck, une coalition CSV/LSAP est aux commandes depuis plusieurs législatures déjà. Si l'on en croit Jean-Paul Schaaf, qui occupera l'hôtel de ville depuis 20 ans en mai prochain, cela peut continuer. Après tout, «on a toujours réussi à se traiter avec respect et à garantir une collaboration agréable». Mais il ne souhaite pas ignorer la volonté des électeurs et préfère attendre le résultat des élections et voir si la majorité actuelle est confirmée ou non.

Après trois départs, le CSV se présentera aux élections avec une équipe rajeunie. «Nous avons constitué une équipe composée de jeunes et de personnes expérimentées. Dans l'ensemble, c'est une équipe qui a vraiment envie de réfléchir à tout et de s'engager pour le bien commun», a déclaré Jean-Paul Schaaf.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxembourg Wort.

Traduction: Thomas Berthol

