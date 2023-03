La collision meurtrière à Neudorf a relancé le débat sur la réduction de vitesse à 30km/h. La Ville de Luxembourg demande également au ministère de la Mobilité l'installation de nouveaux radars.

Comment améliorer la sécurité routière après l'accident de Neudorf?

Quelles leçons doivent être tirées de l'accident de Neudorf qui a fait trois morts la semaine dernière? Faut-il mettre en place plus de zones 30? C'est ce que réclamait dès le jour même de l'accident l'écologiste Laure Huberty, candidate sur la liste des Verts menée par François Benoy pour les élections communales. Dans un tweet, effacé depuis, elle accusait la Ville de «criminalité routière tolérée». Si elle s'est excusée et a retiré ses propos, le débat sur les zones 30 n'est pour autant pas clos.

«La rue de Neudorf est une route nationale. Venir d'une zone hors agglomération à 90km/h comme c'est le cas ici et baisser la vitesse ensuite à 30km/h me paraît être assez difficile», a déclaré Patrick Goldschmidt (DP) ce lundi matin sur les ondes de RTL radio. Pour l'échevin à la Mobilité de Luxembourg-ville, il faudrait plutôt «baisser la vitesse de 90 à 70km/h avec un radar à l'entrée des communes».

La réduction à 30km/h fait débat

La co-tête de liste du DP, aux côtés de Lydie Polfer, pour les élections communales de la capitale expliquait vendredi dernier auprès de Virgule être également favorable à ce qu'il y ait plus de zones 30 pour les routes communales.

«Pour la plupart de ces routes, nous avons une limitation à 30km/h, mais le Code de la route prévoit 50km/h. La question qui se pose ici comme à l'étranger est de savoir s'il ne faudrait pas généraliser les zones 30 et que la limitation à 50km/h devienne l'exception dans l'aire urbaine.» La Ville de Luxembourg a actuellement un projet pour mettre une zone 30 près de l'école du Rollingergrund selon l'échevin.

Dans un entretien accordé au Luxemburger Wort la semaine dernière, le ministre de la Mobilité François Bausch (déi gréng) déclarait ne pas être favorable à l'introduction d'une limitation de vitesse à 30 km/h partout: «Il faut que cela ait du sens et que l'aménagement de l'espace urbanistique le permette. Sinon, ce n'est pas contrôlable».

Vers plus de radars à Luxembourg-Ville?

La mise en place de radars ne fait pas partie des compétences de la commune. Pour en installer, la Ville doit obtenir l'autorisation de l'Etat, rappelle Patrick Goldschmidt. «Avec la présence de radars, les conducteurs réduisent leur vitesse. Je suis favorable à ce qu'il y ait des radars à certains endroits. Ces places doivent encore être validées en interne, mais c'est le cas à l'entrée de l'aire urbaine ou sur de longs axes où les automobilistes ont tendance à rouler plus vite.»

En marge de la présentation des deux nouvelles extensions du tram vendredi dernier, Lydie Polfer a rappelé avoir fait une demande il y a deux ans auprès du ministre de la Mobilité pour qu'un radar soit installé au Val de Hamm. «Nous n'avions pas obtenu d'autorisation. J'ai renvoyé une lettre pour le Val de Hamm et pour Neudorf. Il ne suffit pas de mettre en place des règles, il faut aussi avoir des contrôles et des sanctions. C'est la mission de la police et cela n'est pas de notre ressort», a souligné la bourgmestre de la capitale.



Que dit le ministre François Bausch à ce sujet? «Indépendamment de l'accident de Neudorf, il est toujours intéressant de voir où l'on peut placer des radars. La Ville m'a par exemple demandé de mettre en place dans le quartier Pulvermühl un feu rouge avec un radar où se trouve la piste cyclable PC3 et où les automobilistes arrivent depuis le rond-point ''Iergärtchen'' (appelé aussi Robert Schaffner, à Sandweiler). J'y suis favorable parce qu'il y avait régulièrement des accidents il y a quelques années», déclarait l'intéressé vendredi dernier sous le regard attentif de Lydie Polfer.

«Je suis ouvert à la discussion. Je suis en train de voir comment mettre en place une procédure pour que les communes qui souhaitent l'installation d'un radar puissent faire la demande, parce que je remarque que la demande devient plus importante», a fait savoir le ministre écologiste. «Tout ce qui va dans le sens de la sécurité routière est toujours bienvenu chez moi et j'aborderai cela de manière constructive avec les acteurs concernés», a encore répondu la tête de liste des Verts pour le Centre avec Sam Tanson pour les élections législatives.

Lydie Polfer (DP) explique que la commune ne dispose pas de liste de zones dangereuses: «La police et le ministère de la Mobilité sont informés où se produisent des accidents, mais pas nous.»

