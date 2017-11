Ce samedi 11 novembre, la commémoration de l'armistice se déroulera devant le monument du Souvenir, place de la Constitution à 11 heures et au cimetière Notre-Dame au Limpertsberg à 11 heures 45.

Comme tous les ans, cette cérémonie est organisée à Luxembourg par l'Association des Anciens combattants Luxembourgeois de la Guerre de 1939-1945, des Forces des Nations Unies et des Soldats de la Paix Luxembourgeois et par la fédération des Associations Patriotiques Françaises au Grand-Duché de Luxembourg.

Comme de coutume, le général Marc-Antoine Cauchie accueillera l'ambassadeur de France, Bruno Perdu, les élus consulaires et les associations organisatrices de cet évènement hautement symbolique à un an du Centenaire de l'armistice, signé le 11 novembre 1918. Des gerbes seront déposées dans ces deux lieux de mémoire.

Bruno Perdu organise également une vente des Bleuets de France, comme cela se fait déjà par les ambassades de France dans de nombreux pays.La campagne nationale d'appel aux dons se poursuivra jusqu'au 13 novembre.

Elle permet de rassembler des fonds et ainsi de soutenir moralement et financièrement les anciens combattants, les victimes de guerre d'hier et d'aujourd'hui et des victimes d'actes de terrorisme.

Cette année 2017 est marquée par le centenaire du statut de pupille de la Nation et les dons aux Bleuets de France seront plus particulièrement destinés à ce type de public.

A ce jour, plus de 450 enfants et jeunes gens jusqu'à 21 ans sont accompagnés par cet office qui les aide, eux et leurs familles, à financer en priorité leurs études et à concrétiser les projets qui leur tiennent à cœur.

Les trois quarts des pupilles adoptés en 2016 sont des enfants de victimes d'actes de terrorisme. Et depuis le début de l'année 2017, plus de cent adoptions ont déjà été prononcées.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.