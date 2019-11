Le montage des chalets et décorations, sapins et guirlandes de lumières, a débuté ce vendredi à Luxembourg. L'ouverture est programmée au vendredi 22 novembre.

Luxembourg 7

Comme un parfum de Marché de Noël sur la capitale

Jean-François COLIN Le montage des chalets et décorations, sapins et guirlandes de lumières, a débuté ce vendredi à Luxembourg. L'ouverture est programmée au vendredi 22 novembre.

Sapins, chalets et décorations lumineuses ont envahi ce vendredi la place d'Armes et la place Guillaume II. En effet, le Marché de Noël de Luxembourg-ville ouvrira ses portes du 22 novembre au 23 décembre.

Intégré cette année dans l'événement appelé «Winterlights», festival de lumières et d'animations, le Marché de Noël, lové au cœur de la capitale, offrira aux visiteurs une centaine de chalets en tout, répartis entre les places d'Armes, Guillaume II, de la Constitution, de Paris et du Puits-Rouge.

7 Le Marché de Noël ouvrira ses portes au public le vendredi 22 novembre Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le Marché de Noël ouvrira ses portes au public le vendredi 22 novembre Photo: Anouk Antony Le Marché de Noël ouvrira ses portes au public le vendredi 22 novembre Photo: Anouk Antony Le Marché de Noël ouvrira ses portes au public le vendredi 22 novembre Photo: Anouk Antony Le Marché de Noël ouvrira ses portes au public le vendredi 22 novembre Photo: Anouk Antony Le Marché de Noël ouvrira ses portes au public le vendredi 22 novembre Photo: Anouk Antony Le Marché de Noël ouvrira ses portes au public le vendredi 22 novembre Photo: Anouk Antony Le Marché de Noël ouvrira ses portes au public le vendredi 22 novembre Photo: Anouk Antony

A côté des objets d'artisanat et des saveurs des «Gromperekichelcher», galettes de pommes de terre, des saucisses grillées, des traditionnelles soupes et du vin chaud, les attractions principales seront une fois encore la patinoire sur la place Guillaume II («Knuedler on Ice») et la grande-roue de 32 mètres de hauteur sur la place de la Constitution.

Retrouvez ici les heures d'ouverture des différents emplacements ainsi que toutes les informations utiles sur le Marché de Noël 2019.