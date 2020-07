Bien que la traditionnelle foire soit annulée cette année en raison de la pandémie, l'ambiance est à la fête dans la capitale. Depuis le 11 juillet et jusqu'en septembre, de petits festivals ont lieu dans les quartiers de la ville.

Luxembourg 11

Comme un air de Schueberfouer

Bien que la traditionnelle foire soit annulée cette année en raison de la pandémie, l'ambiance est à la fête dans la capitale. Depuis le 11 juillet et jusqu'en septembre, de petits festivals ont lieu dans les quartiers de la ville.

(ASdN avec Nadine Schartz) - L'odeur des frites et des gaufres, les manèges et les rires d'enfants, une ambiance de Schueberfouer règne dans la capitale. Pourtant, l'édition 2020 de la traditionnelle foire populaire a bel et bien été annulée cette année. A la place, la Ville de Luxembourg propose de petites attractions.

Après l'ouverture de la grande roue le 11 juillet, les «fêtes de quartier» accueillent les résidents et touristes de passage pour le bonheur des petits et des grands. Autos-tamponneuses, pêche à la ligne et petites montagnes russes, pour Elise van Bosveld Heinsius, une habitante de Consdorf, il s'agit là d'un «digne remplaçant» de la Schueberfouer.



11 Les attractions varient d'une place à l'autre de la capitale. Photo: Lex Kleren

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les attractions varient d'une place à l'autre de la capitale. Photo: Lex Kleren Les attractions varient d'une place à l'autre de la capitale. Photo: Lex Kleren Les attractions varient d'une place à l'autre de la capitale. Photo: Lex Kleren Des gourmandises sont également proposées. Photo: Lex Kleren Des gourmandises sont également proposées. Photo: Lex Kleren Une grande roue se trouve désormais au cœur du parc municipal de la Kinnekswiss. Photo: Lex Kleren Les attractions, installées à travers la capitale, font le bonheur des enfants. Photo: Lex Kleren Pour cette famille de la commune de Consdorf, ces petites foires sont une "digne" alternative. Photo: Lex Kleren Pendant que les enfants s'amusent, les adultes peuvent profiter d'un verre au milieu du parc. Photo: Lex Kleren Si l'ambiance est à la fête, le virus est également de la partie. Photo: Lex Kleren Le port du masque reste de rigueur. Photo: Lex Kleren

De petites foires qui plaisent d'ailleurs particulièrement aux parents. «Nous sommes beaucoup allés à la Schueberfouer ces dernières années, mais les petits festivals sont actuellement la meilleure alternative», affirme ainsi Isabella Huczko, maman d'un petit garçon, évoquant l'atmosphère détendue et l'absence de foule.

Et autre particularité, cette année, une partie des animations sont gratuites pour les enfants. Une mini Schueberfouer à découvrir tous les jours de 11 à 22h, et jusqu'au 13 septembre.





