L'assouplissement des restrictions de sortie couplé au beau temps ont attiré la grande foule dans le centre de la capitale en ce week-end de Pentecôte. Il y avait beaucoup d'animation aux terrasses et dans les rues commerçantes samedi.

Comme un air de retour à la vie (presque) normale

(JFC, avec Maximilian Richard) - Le généreux soleil qui a baigné la capitale tout au long du week-end de la Pentecôte a servi de détonateur. Après des semaines de confinement et de frustration, l'attraction du plein air et des terrasses était trop forte. Pour le plus grand bonheur des établissements de restauration récemment rouverts à la clientèle. Ainsi samedi, les rues commerçantes du centre-ville comme les terrasses de nombreux cafés étaient bien remplies.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les zones piétonnes étaient quasi noires de monde samedi dans la capitale Photo: Chris Karaba Les zones piétonnes étaient quasi noires de monde samedi dans la capitale Photo: Chris Karaba Les zones piétonnes étaient quasi noires de monde samedi dans la capitale Photo: Chris Karaba Le marché était également très animé dans la capitale. Photo: Chris Karaba Le marché était également très animé dans la capitale. Photo: Chris Karaba Le marché était également très animé dans la capitale. Photo: Chris Karaba Les terrasses de la capitale étaient bien remplies samedi après-midi Photo: Chris Karaba Les terrasses de la capitale étaient bien remplies samedi après-midi Photo: Chris Karaba Les terrasses de la capitale étaient bien remplies samedi après-midi Photo: Chris Karaba A Remich aussi, les terrasses ont été prises d'assaut Photo: Chris Karaba La ville abbatiale d'Echternach s'est également remplie de vie samedi Photo: Chris Karaba À Remich, le beau temps a attiré de nombreuses personnes dans les espaces verts, comme ici pour une partie de mini-golf Photo: Chris Karaba De nombreux promeneurs ont arpenté les chemins le long de la Moselle à Remich Photo: Chris Karaba Sur la Moselle également, l'activité a repris Photo: Chris Karaba Les plages du lac de la Haute-Sûre sont à nouveau ouvertes au public depuis samedi Photo: Chris Karaba In der Hauptstadt waren am Samstag in der Fußgängerzone viele Menschen unterwegs. Photo: Chris Karaba Les eaux du lac de la Haute-Sûre ont perdu leur quiétude depuis samedi Photo: Guy Wolff Les eaux du lac de la Haute-Sûre ont perdu leur quiétude depuis samedi Photo: Guy Wolff Haut lieu du tourisme au Grand-Duché, le château de Vianden a retrouvé ses visiteurs Photo: Guy Wolff

Mais la capitale n'a pas eu le monopole de cette manifestation tangible d'un retour à la vie (presque) normale. Ainsi, de très nombreux résidents luxembourgeois ont profité des eaux de baignade tant à Remerschen qu'au lac de la Haute-Sûre, où les plages sont à nouveau accessibles depuis samedi.





