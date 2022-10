Ces nouveaux avions présentent l'avantage d'économiser 30% de carburant et de réduire de 25 % les émissions polluantes.

Luxembourg 2 min.

Chez Cargolux

Commande confirmée pour 10 nouveaux Boeing 777-8F

Simon MARTIN Ces nouveaux avions présentent l'avantage d'économiser 30% de carburant et de réduire de 25 % les émissions polluantes.

Cargolux est la plus grande compagnie aérienne exclusivement dédiée au fret en Europe et possède également la plus grande flotte de gros porteurs Boeing avec 30 Jumbos 747-400 (16 unités) et 747-8 (14 unités).

Cargolux mise sur le Boeing 777 Les premiers Jumbos seront remplacés à partir de 2027. Le nouveau modèle présente quelques avantages, mais aussi un inconvénient.

Ce partenariat entre Boeing et Cargolux existe depuis près de 50 ans et sera d'ailleurs maintenu. En témoigne la volonté pour Cargolux de remplacer ses 747 par des modèles 777-8F. Déjà en juillet dernier, le CEO du transporteur luxembourgeois, Richard Forson, avait annoncé le remplacement des appareils par des nouveaux, ceux-ci étant «la solution privilégiée pour remplacer» la flotte actuelle et que «Cargolux se réjouit de poursuivre sa relation avec Boeing».

Il semble désormais que la commande d'achat de ces 10 nouveaux appareils est actée. C'est en effet ce qui ressort d'un communiqué commun des syndicats LCGB et l'OGBL. Ceux-ci «saluent» la commande officielle effectuée ce mercredi par Cargolux. En même temps, les syndicats exigent que cet investissement renforce le site et les emplois au Luxembourg.

Faire face aux défis de l'avenir

Pour les syndicats, cette commande permettra à Cargolux de faire face aux défis de l'avenir et de poursuivre ses activités avec succès. «En outre, elle constitue un signal important pour le site aéronautique luxembourgeois et les plus de 25.000 salariés (dont 6.000 emplois directs) travaillant dans ce secteur. Les trois dernières années ont montré que Cargolux est un employeur d'importance pour le Luxembourg et qu'il est possible d'opérer avec succès au niveau international à partir du Luxembourg».

Cargolux réalise un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars L'année 2021 était encore placée sous le signe du Covid et des turbulences dans les chaînes d'approvisionnement et l'aviation d'une manière générale.

Plus de 1.800 employés de Cargolux travaillent au Luxembourg. «Ils s'attendent à juste titre à ce que tous les nouveaux Boeing 777-8F commandés soient pilotés, entretenus et gérés administrativement par le personnel de Cargolux employé au Luxembourg et tombant sous le champ d'application de la convention collective existante. L'introduction du Boeing 777-8F par Cargolux ne doit pas être utilisée pour délocaliser des emplois à l'étranger ou pour employer le personnel pour ce type d'avion en dehors de la convention collective de Cargolux», tiennent à rappeler la LCGB et l'OGBL.

Notons que ces nouveaux Boeing 777-8F peuvent transporter 113 tonnes de fret et ont un rayon d'action de 8.230 km, pratiquement similaire à celui des avions actuels de Cargolux. Toutefois, ceux-ci présentent l'avantage d'économiser 30% de carburant et de réduire de 25 % les émissions polluantes.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.