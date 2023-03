Avec l'inflation, l'index et la hausse des coûts d'énergie, l'Etat a dû prévoir une enveloppe plus conséquente pour l'exploitation des transports publics en 2023.

Combien coûtent les transports publics gratuits à l'Etat luxembourgeois?

Thomas BERTHOL Avec l'inflation, l'index et la hausse des coûts d'énergie, l'Etat a dû prévoir une enveloppe plus conséquente pour l'exploitation des transports publics en 2023.

Une facture plus salée pour les transports publics. Si les usagers ne voient pas la différence avec la gratuité des transports en commun appliquée depuis trois ans, l'Etat voit bien sa facture grimper.

Et pour cause: inflation, index et la hausse des coûts d'énergie, les transports publics n'y échappent pas non plus. «La part du budget allouée à la digitalisation des tâches et des services est aussi plus importante en 2023 qu'en 2022», relève le ministère de la Mobilité. Les frais d'exploitation des bus, tram et train sont ainsi plus élevés en 2023 que l'année précédente. Dans son budget prévisionnel pour 2023, 2,675 milliards d'euros sont prévus pour le volet mobilité.

Des frais en hausse avec l'extension du tram

Pour le rail, les frais d'exploitation passent ainsi de 277,4 millions en 2022 à 323,9 millions d'euros pour l'année 2023.

L'enveloppe consacrée au réseau du tram a été augmentée de près de quatre millions d'euros. 11,9 millions d'euros sont ainsi prévus pour exploiter le tramway.

Au-delà de la hausse des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre, ce budget revu à la hausse s'explique notamment par l'augmentation de la cadence du tram fin 2022 et par la mise en service de l'extension du tram vers Bonnevoie en septembre dernier. La phase de test pour l’extension vers Howald et Cloche d'Or déjà prévue fin 2023 nécessitera aussi une «hausse importante des services à réaliser entre début 2022 et fin 2023», fait remarquer le gouvernement.

«Avec la finalisation de la liaison du Stade de Luxembourg début 2024, nous devrions atteindre 130.000 passagers», se félicitait le 10 mars le ministre de la Mobilité François Bausch (déi gréng). Deux nouvelles extensions du tram sont déjà dans les cartons. «Deux prolongements extrêmement stratégiques» pour la capitale selon le directeur de Luxtram André Von der Marck. Ils doivent voir le jour au Kirchberg et vers le quartier de Hollerich, à partir de 2028. Les frais d'exploitation pour le réseau de tram ne devraient donc pas diminuer dans les années à venir.

32 millions d'euros de plus pour le RGTR

Qu'en est-il pour les transports publics par route, notamment les bus RGTR? En 2022, l'Etat a déboursé 325 millions d'euros pour les autobus (RGTR, CFL, TICE, VDL et transports scolaires). Pour l'année 2023, le budget prévu s'élève à 366,6 millions d'euros. Soit une hausse de 41 millions d'euros! Rien que pour les bus RGTR, l'Etat débourse 246,8 millions d'euros cette année, soit plus de 32 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2022.

Le cabinet de François Bausch explique ici aussi que «l'augmentation des dépenses est pour la plus grande partie due à la hausse des coûts, en l'occurrence des prix de l'énergie et des tranches indiciaires en découlant». Dans son budget 2023, l'Etat a d'ailleurs mis en place une enveloppe de 7 millions d'euros pour financer l'installation de cabines dans les bus RGTR pour protéger les chauffeurs face aux agressions.

Les transports spécifiques

Outre l'inflation, une demande plus forte pour des transports complémentaires pour personnes à besoins spécifiques a fait augmenter les frais d'exploitations du Mobibus. Ces derniers sont ainsi passés de 37 millions à 43,4 millions d'euros en un an.

Dans ce lot d'augmentation du budget, il existe toutefois une diminution des dépenses, en l'occurrence pour le service Adapto. Il s'agit plus précisément «d'une adaptation du budget aux dépenses réellement constatées en fonction du nombre de trajets sollicités».

Rappelons qu'il est question ici d'un transport à la demande. Le coût d'Adapto se chiffre à 12,4 millions d'euros contre 13,5 millions d'euros en 2022. En 2021, les frais s'élevaient environ à 8,7 millions d'euros. Notons qu'en septembre dernier, le ministre François Bausch avait admis certains couacs sur la formation des chauffeurs Adapto.

