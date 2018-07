Des centaines de coureurs ont pris part à cette nouvelle édition du Color Run samedi à Echternach.

Luxembourg 57

Color Run: 5 kilomètres de fous rires au lac d'Echternach

Des centaines de coureurs ont pris part à cette nouvelle édition du Color Run samedi à Echternach.

(ChB) - La plus folle des courses s'est déroulée samedi à Echternach: au Color Run, les mots d'ordre sont l'amusement et le plaisir, sur un parcours de 5 kilomètres accessible à tous.

Née aux Etats-Unis en 2012, la course est organisée cette année dans plus de 60 pays et plus de 200 villes.

57 Viktor Wittal

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal Viktor Wittal

A chaque kilomètre, les athlètes passent dans une "zone de couleur" où ils sont aspergés avec de la poudre de couleur naturelle à base de maïs.

La devise du Color Run est claire: "Plus il y a de couleurs, mieux c'est"! Le but est que chaque coureur franchisse la ligne d'arrivée le plus coloré possible.

La plupart des T-shirts blancs que les coureurs devaient porter étaient à peine reconnaissables à la fin de la course.

Pour fêter leur exploit, les participants ont ensuite décompressé au "Finisher Festival" dans la soirée.