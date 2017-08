Par Jenni Depienne

Si votre enfant a 15 ans ou plus, s'ennuie pendant les vacances scolaires, voudrait se faire un peu d'argent de poche et il aime le contact avec les enfants, alors la formation d'animateur pourrait lui plaire!

La Ville de Luxembourg propose aux jeunes plusieurs formations pour leur permettre de s'engager et d'animer des groupes d'enfants. Pour cela, les jeunes doivent suivre une formation (A,B,C,D,E,F) qui varie selon les différents types d'animateurs. Les plus demandées sont les formations B et C.

Pol Lombardi âgé de 17 ans et aide-animateur au Service National de la Jeunesse (SNJ) depuis cette année, nous a raconté son parcours.

Le choix de la formation



Ce qui a donné envie à Pol Lombardi de s'engager dans cette aventure, c'est sa curiosité. Lorsqu'il était petit, il avait souvent participé aux colonies organisées par le SNJ. Comme il était entouré d'animateurs, il a donc développé l'envie de se mettre dans la peau de l'un d'eux.



Le déroulement de la formation



Pol Lombardi a obtenu le brevet B. Pour cela, il a dû suivre une semaine de formation du cycle 1 pour recevoir le brevet A, puis trois week-ends supplémentaires et une participation à une colonie. Après ceci, Pol était animateur de brevet B.

Tout au long de la semaine de formation, les jeunes apprennent principalement les bases du métier: les différents types de jeux, les tâches d'animateur, les informations sur la sécurité des enfants, etc.

La formation est constituée de quelques heures théoriques mais surtout de pratique.

Il n'y a pas de test à passer mais l'avant dernier jour, le jeune devra organiser avec toute l'équipe un jeu de trois heures pour les enfants de la colonie. Le défi sera d'organiser le jeu en ayant peu de temps de préparation (quelques heures). Il faudra respecter ce qui aura été appris les derniers jours.

Comment ça se passe en colonie

Comme Pol est moniteur de colonie, il s'occupe jour et nuit des enfants. Lors de sa dernière colonie de vacances, il était en permanence avec un groupe constitué de 15 enfants. Ses tâches étaient basiques: réveiller les enfants, manger avec eux, organiser des jeux pour eux, être avec eux pendant leur temps libre.

Ce qui lui plaît dans le métier d'animateur

La joie des enfants qu'il encadre lui plaît énormément. Lors de sa dernière colonie, il dit avoir eu un groupe motivé et très sympathique, ce qui lui a fait comprendre qu'il aimait beaucoup ce métier.

Cependant...

Pol ne s'imagine pas travailler toute sa vie avec des enfants. Il dit ne pas avoir assez d'expérience pour juger si le fait de travailler avec des enfants est stressant, mais il peut s'imaginer que les enfants peuvent être difficiles de temps en temps.