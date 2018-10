Le bilan de la collision frontale survenue dimanche dernier sur l'autoroute A3 est désormais de quatre morts. Tous les occupants de la petite Citroën C3 sont malheureusement décédés des suites de leurs blessures après le choc frontal contre un bus.

Collision frontale sur l'A3: les quatre jeunes sont décédés

Il s'agissait de deux garçons et deux filles, âgé(e)s de 18 et 17 ans, originaires de Lorraine. Les deux hommes étaient originaires de Malling, dans le pays de Sierck et l'une des jeunes filles de Kirschnaumen.



Trois morts sur l'A3 après une collision entre un bus et une voiture Trois morts et un blessé grave sont à déplorer ce dimanche matin, après une collision frontale entre une voiture et un bus sur l'autoroute A3. Celle-ci a été fermée à la circulation dans les deux sens jusqu'en début d'après-midi.

La dernière passagère, qui était entre la vie et la mort depuis l'accident, est décédée ce mardi après-midi à l'hôpital après une opération. Ils avaient été diplômés tous les quatre dans le même lycée, à Thionville, en juin dernier. Des fleurs ont été déposées devant le bâtiment Hélène-Boucher et une cellule psychologique a été mise en place.

L'un des jeunes poursuivait un BTS au lycée la Providence, deux autres étaient en fac de droit à l'Université de Lorraine et le dernier en BTS dans une autre académie, rapporte nos confrères de France Bleu.

Sortie de discothèque

La cause de l'accident n'est pas encore déterminée selon la police grand-ducale. Il s'est produit à environ un kilomètre avant l'aire de Berchem, dimanche matin, vers 6h30. Sur ce tronçon de l'autoroute, la chaussée était en travaux au moment du drame: un côté de l'A3 était donc fermé et le trafic a été acheminé le long du chantier sur une voie de l'autre côté de l'autoroute.

On ne sait pas pourquoi le conducteur de la voiture a continué sur la mauvaise voie et s'est retrouvé en sens inverse. Les Ponts et Chaussées ont assuré ce lundi que toutes les signalisations étaient bien en place pour montrer la bonne voie aux automobilistes: la vitesse avait notamment été réduite à 70km/h sur cette portion.

D'après les informations du Républicain Lorrain, les jeunes Mosellans avaient passé la soirée en discothèque, pour un concert du rappeur MHD, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est au moment de leur retour que la collision a eu lieu. Des analyses toxicologiques sont en cours.