Collision en vol entre deux bombardiers russes

«L'Europe sociale est très loin» et face à la situation préoccupante qui y règne, le travail en commun des syndicats est devenu «très important» estiment OGBL et CGT qui ont signé mardi un accord de coopération. De passage au Luxembourg, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a incité les Gilets jaunes à plutôt agir la semaine et dans les entreprises.