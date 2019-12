Selon les résultats du Sonndesfro, réalisé par TNS Ilres pour le Luxemburger Wort et RTL, les trois partis au gouvernement perdraient un siège au Parlement si les élections avaient lieu ce dimanche. Ce qui aboutirait à la perte de leur majorité absolue.

Coalition et opposition feraient jeu égal à la Chambre

Jean-Michel HENNEBERT

Reconduite suite aux résultats du 13 octobre 2018 qui lui octroyaient 31 sièges à la Chambre, la coalition DP-LSAP-Déi Gréng se voit plus à la peine treize mois après le dernier scrutin législatif. Si les élections avaient lieu dimanche prochain, la majorité absolue détenue par le gouvernement Bettel-Schneider-Bausch tomberait au profit d'une situation où l'opposition détiendrait également 30 sièges, selon les résultats du Sonndesfro, publié ce mardi.

Interrogés par TNS Ilres pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL, les 1.859 résidents luxembourgeois âgés de plus de 18 ans ayant le droit de vote font état d'une érosion globale de la confiance dans la majorité. Mais toutefois pas dans la totalité de ses composantes.

Si le DP (-0,9%) et surtout le LSAP (-1,8%) enregistrent un recul des intentions de vote, l'action de Déi Gréng apparaît aux yeux des électeurs comme positive puisque le parti engrangerait 15,9% des suffrages (+0,8%). Une tendance qui confirme la montée en puissance de l'écologie politique sur l'échiquier national et qui fait écho au score obtenu lors des législatives de 2018 où les résultats des des écologistes avaient permis le maintien de la triple coalition. Et donc le renvoi du CSV dans l'opposition pour un deuxième mandat d'affilée.

Bien que conservant leur statut de principale force politique nationale avec 30,1% des intentions de vote (+1,2%), les chrétiens-sociaux ne tirent pas pleinement profit de la méfiance plus grande exprimée par les électeurs envers la coalition. Selon les résultats de ce sondage, réalisé entre 14 et le 23 novembre 2019, le grand gagnant ne serait autre que l'ADR qui obtiendrait non seulement 10,4% des suffrages (+1,8%) mais aussi et surtout deux nouveaux sièges à la Chambre.

Un tour de force qui se ferait au détriment potentiellement du CSV et du DP, qui perdent tous deux un siège. Tout comme le LSAP. Seul Déi Gréng parviendrait à gagner un siège, ce qui permettrait non seulement au parti de François Bausch de talonner les libéraux mais aussi de dépasser les socialistes en termes de représentativité rue du Marché-aux-Herbes.

À noter enfin que les autres partis d'opposition représentés à la Chambre, Piraten et déi Lénk, connaissent des résultats bien différents. Si les dernières législatives avaient amené à la présence de deux députés pour chacun d'entre eux, les résultats donnaient 6,6% pour le parti fondé par Sven Clement (Piraten), contre 5,0% pour déi Lénk. 13 mois plus tard, l'équilibre semble d'actualité puisque les deux partis récolteraient 5,4 et 5,5% des intentions de vote. Soit un recul de 1,2% pour les Piraten et un gain de 0,5% pour la gauche alternative.

De leur côté, Déi Konservativ et Demokratie resteraient des forces politiques mineures à ce jour, puisque représentant 0,2 et 0,1% des intentions de vote des électeurs interrogés. Soit un chiffre équivalent aux résultats obtenus en octobre 2018 pour le premier et une baisse pour le second.