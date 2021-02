Au moins 80 personnes ont été infectées par le covid depuis la mi-janvier au sein de la résidence senior «Ste. Elisabeth am Park», confirme la direction de l'établissement, située au centre de Luxembourg-Ville

Cluster dans une maison de retraite de la capitale

Au moins 80 personnes ont été infectées par le covid depuis la mi-janvier au sein de la résidence senior «Ste. Elisabeth am Park», confirme la direction de l'établissement, située au centre de Luxembourg-Ville

(Jmh avec David Thinnes) - Un tiers des résidents et un tiers des personnels soignants de la maison de retraite «Ste. Elisabeth am Park» ont été testés positifs au covid-19, indique lundi la directrice de l'établissement à nos confrères de RTL Radio. Autrement dit, 41 des 110 résidents et 40 des 120 personnels soignants.

Les seniors au cœur des préoccupations des députés A la suite des annonces du gouvernement, la Chambre des députés a débattu des mesures sanitaires actuellement en place dans les maisons de retraite et les établissements de soins. Des députés partagés entre liberté et sécurité de ces individus à risque.

Si aucun cas n'avait été détecté au sein de l'établissement tout au long de 2020, les premiers cas ont été signalés à la mi-janvier. Selon les données de la direction, huit personnes ont perdu la vie et neuf personnes ont été guéries. 25 cas actifs sont encore en cours au sein des résidents et six personnes sont toujours hospitalisées, selon Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille, citée dans un communiqué publié lundi.

Alors que l'origine de ce cluster reste toujours inconnue, un appel à la réserve sanitaire a été lancé pour combler le manque de personnels au sein de la maison de retraite. Sur les 110 résidents, aucun d'entre eux n'a été vacciné à ce jour. «Une fois que la situation se sera calmée, les procédures nécessaires seront mises en place dès que possible pour vacciner les résidents et le personnel», précise le communiqué.

Plus de la moitié des décès en maisons de repos Le ministère de la Santé a révélé que sur les 124 personnes décédées du covid-19 au Luxembourg depuis le début de la pandémie, 64 concernaient des personnes vivant dans des homes.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, la pandémie a fait à ce jour 584 victimes. 65 personnes se trouvent actuellement hospitalisées, dont 11 en soins intensifs. Pour mémoire, une part importante des personnes décédées dans la pandémie vivaient en maison de retraite. Ce n'est donc pas la première fois qu'un cluster dans ces établissements est découvert, puisque le fut notamment le cas dans la maison de retraite «op der Rhum» en octobre dernier.

