A la maison de retraite "Um Lauterbann", 67 résidents et 25 employés ont été testés positifs. Mais le virus a surtout causé la brusque disparition de cinq personnes âgées.

Cluster confirmé dans un home seniors de Niederkorn

(pj avec David Thinnes) Au bilan de 647 victimes du covid actuel, la maison de retraite «Um Lauterbann» à Niederkorn a contribué bien malgré elle en ce début 2021. Brusquement le virus s'est invité dans le quotidien de ce site géré par Servior. Un opérateur qui, jeudi, a signalé une vingtaine de nouveaux cas positifs aux autorités. Mais au total, ce sont bien 67 résidents et 25 personnels chez qui le covid a été détecté notamment grâce à l'intervention des équipes mobiles de dépistage.

Cinq résidents sont aujourd'hui décédés et trois personnes sont actuellement prises en charge à l'hôpital. La ministre de la Famille, Corinne Cahen, a confirmé ces chiffres, jeudi soir à la demande du Luxemburger Wort.



«La majorité des personnes infectées sont asymptomatiques», a pour sa part expliqué Nathalie Hanck, chargée de la communication de Servior. Sachant que cette maison de retraite a une capacité d'accueil de 154 personnes âgées et emploie 137 salariés.

Pour l'heure, aucune visite n'est autorisée sur le site «Um Lauterbann». Les résidents ont reçu la première dose de vaccin le 18 février. Les premiers cas sont apparus cinq jours plus tard. La date de la deuxième injection est prévue le 18 mars, et le rendez-vous reste maintenu pour le moment.

Le fait n'est pas sans rappeler la subite montée des infections qu'avait enregistrée, début février, la maison Ste. Elisabeth am Park dans la capitale. Cette fois, plus de 80 cas positifs avaient été détectés (partagés à égalité entre seniors et employés) et huit décès constatés ensuite.

Le point sur la vaccination À ce jour, la moitié des Luxembourgeois de plus de 75 ans ont reçu une invitation à se faire vacciner contre le covid-19, qu'ils soient ou non résidents d'une maison de retraite médicalisée. L'information a été donnée par la ministre Corinne Cahen. Marc Fischbach, président de COPAS (organisation fournissant des services dans le secteur des soins et des maisons de repos) déclare lui qu'à la fin de cette semaine, 22 maisons auront administré la deuxième dose vaccinale. Au Luxembourg, au 4 mars, le ministère de la Santé annonçait avoir administré un total de 42.118 doses; 12.717 hommes et femmes ayant reçu les deux doses préconisées.

