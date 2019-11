En validant le rachat à Editpress de 25% du capital social d'Eldoradio, l'ALIA donne la mainmise complète sur l'émetteur à la société qui se trouve derrière RTL Group. L'autorité indépendante de l'audiovisuel au Luxembourg estime en effet que le pluralisme des médias est respecté.

CLT-UFA devient actionnaire unique d'Eldoradio

Jean-François COLIN En validant le rachat à Editpress de 25% du capital social d'Eldoradio, l'ALIA donne la mainmise complète sur l'émetteur à la société qui se trouve derrière RTL Group. L'autorité indépendante de l'audiovisuel au Luxembourg estime en effet que le pluralisme des médias est respecté.

En rachetant début septembre, et pour une somme non communiquée, à Editpress 25% du capital social - soit 750 parts sociales - d'Eldoradio, la société CLT-UFA détient désormais 100% du capital social de Luxradio. L'ALIA (Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel), qui n'était cependant pas en mesure de préciser quand cette transaction deviendra effective, vient en effet d'approuver la convention de cession.

Bien que CLT-UFA soit aussi derrière RTL Radio et Television, et actionnaire à hauteur de 25% de L'Essentiel Radio, l'ALIA ne voit aucun argument légitime s'opposant à ce rachat, dans la mesure où il respecte le «pluralisme des médias, puisque chaque radio continue à produire son propre programme indépendant, avec sa ligne éditoriale propre et la maîtrise de la responsabilité éditoriale», selon les termes de Thierry Hoscheit, président du Conseil d'administration de l'ALIA, interrogé lundi sur la Radio 100,7.

660.000 euros de dividendes en 2018

Le président ajoute qu'il ne dispose «d'aucun argument juridique pour s'y opposer», vu que CLT-UFA a agi dans le total respect du cahier des charges de Luxradio.

Du côté d'Editpress, cette cession d'actifs répond aux difficultés financières du groupe de presse. Elle s'inscrit dans la même logique de délestage que l'arrêt de la publication de l'hebdomadaire en français Le Jeudi qui avait laissé dix salariés sur le carreau début juin. Selon le dernier bilan d'Eldoradio publié à la fin 2018, 660.000 euros de dividendes avaient pourtant été versés aux actionnaires, dont 165.000 (25%) à Editpress. Rappelons que le groupe de médias eschois possède également 50% du Quotidien et de L’Essentiel, et 100% du Tageblatt et de la Revue.