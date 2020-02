La députée Francine Closener a annoncé ce jeudi qu'elle retirait sa candidature à la présidence du parti socialiste. Yves Cruchten, l'ex-secrétaire général de la formation pose sa candidature pour l'élection prévue le 8 mars.

Closener retire sa candidature à la présidence du LSAP

Olivier TASCH La députée Francine Closener a annoncé ce jeudi qu'elle retirait sa candidature à la présidence du parti socialiste. Yves Cruchten, l'ex-secrétaire général de la formation pose sa candidature pour l'élection prévue le 8 mars.

C'est une annonce surprenante. La députée Francine Closener candidate à la présidence du LSAP annonce ce jeudi son retrait. Dans un post Facebook, elle explique que sa décision fait suite à la maladie de son époux, l'auteur et journaliste Jay Schiltz. L'ancienne secrétaire d'Etat à l'Economie dans le premier gouvernement Bettel souligne que son mari et ses enfants sont «sa priorité».

Dans la foulée, le député Yves Cruchten annonce sa candidature pour succéder à l'actuel président, Franz Fayot, devenu ministre de l'Economie le 4 février dernier. «Ce n'était pas prévu dans mon agenda mais je dois avouer que j'imaginais bien briguer un jour ce poste, mais pas aussi rapidement», confie Yves Cruchten. «Evidemment les circonstances ne sont pas non plus les plus joyeuses. Mais il n'y a aucun doute à avoir sur mon engagement», dit celui qui a déjà occupé le poste de secrétaire général du parti socialiste entre 2010 et début 2019.

Le délai de dépôt des candidatures se termine le lundi et pour l'heure Yves Cruchten ne connaît officiellement pas de concurrent. L'élection se tiendra le 8 mars à Bascharage. Une localité que connaît bien le rapporteur du budget 2020, puisqu'il y siège au conseil communal. Ce qui ne constitue en rien un avantage car ce sont les délégués nationaux du parti qui éliront le président du parti.