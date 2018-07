Conseillère communale à la Ville de Luxembourg, Claudine Konsbruck, 51 ans, a prêté serment ce mardi devant la Chambre des députés. Elle remplacera pour les trois mois et demi restants de la législature, Marcel Oberweis, dans les rangs du CSV.

Claudine Konsbruck entre à la Chambre des députés

A peine trois mois et demi avant les élections législatives du 14 octobre 2018, Claudine Konsbruck, 51 ans, a prêté serment devant la Chambre des députés. Elle reprend le mandat de Marcel Oberweis, député de la circonscription du Centre pour le CSV depuis août 2004, qui avait annoncé son départ il y a plusieurs mois.



Marcel Oberweis: «Faire de la politique, c'est être toujours à la disposition des gens» Il pense que la voiture électrique est «la» solution en ville. Il est convaincu que «les femmes sont la solution» en Afrique. Il adore lire en français et il ne veut surtout pas «coller» à son siège de député. Eternel boy-scout, c'est un chrétien-social de terrain. A 69 ans, Marcel Oberweis se retire du jeu politique et repart«bousculer le monde». Avec son sourire. Rencontre.

Du coup, Claudine Konsbruck, conseillère communale à Luxembourg-Ville depuis février 2011, reprendra le flambeau de Marcel Oberweis et siégera à la Commission de l'Environnement, à la Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de l'Espace et à la Commission de la Famille et de l'Intégration.

Mère de trois enfants, Claudine Konsbruck, juriste de formation et conseillère du gouvernement au ministère de la justice, a d'abord travaillé à la Direction Asile et Immigration de 1991 à 2002 puis à la Direction des affaires pénales et judiciaires depuis 2002.

Claudine Konsbruck est membre du parti chrétien-social depuis 2003. Elle est aussi présidente de la section CSV-Belair et présidente de l'asbl Initiativ Rëm Schaffen, qui conseille et soutient les personnes dans leurs démarches vers l'emploi.

Six mois avant les élections législatives, trois femmes ont fait leur entrée à la Chambre des députés: Simone Asselborn-Bintz (LSAP) et Sam Tanson (Les Verts) qui avaient toutes deux prêté serment à la mi-avril. Et maintenant, Claudine Konsbruck (CSV). Elle est la 19e députée à siéger au parlement qui compte 60 sièges.